В Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского ТЦК и СП.

По данным ведомства, после полуночи в помещение ТЦК доставили военнообязанного, который не имел отсрочки и нарушал законодательство о воинском учёте.

В ТЦК утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что сделало невозможным привлечение его к административной ответственности. Его разместили в комнате отдыха военнообязанных.

"Около 03:50 гражданин, находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на первом этаже", - заявили в ТЦК.

В военкомате добавили, что сотрудни ТЦК вызвали пострадавшему скорую помощь. Его госпитализировали в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Сейчас его состояние стабильное. На месте инцидента работают правоохранительные органы, проводится служебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге мужчина, насильно доставленный в территориальный центр комплектования, потребовал его отпустить и пригрозил применением оружия. После отказа он выстрелил в сотрудников военкомата.

Напомним, с января по октябрь 2025 года Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека зарегистрировал почти пять тысяч жалоб о нарушениях прав во время мобилизации, что почти в полтора раза превышает показатель прошлого года.