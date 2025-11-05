Распределительный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в жилом массиве ДВРЗ не расформировали, как утверждали в Министерстве обороны. Он продолжит работу, только в других местах из соображений безопасности.

Об этом в комментарии изданию hromadske сообщил пресс-офицер Киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко.

По его словам, в качестве подразделения Минобороны сборный пункт не расформировывали, а лишь рассредоточили личный состав "для того, чтобы предотвратить целенаправленные удары врага по военнослужащим и мобилизованным гражданам".

"Из-за более частых нападений врага именно на ТЦК и сборные пункты, командование приняло решение, чтобы предотвратить удары врага по такому скоплению людей", — отметил Силенко.

Напомним, вчера Министерство обороны в ответ на запрос народного депутата Александра Федиенко утверждало, что сборный пункт для формирования военных команд, который находится в столичном жилом массиве ДВРЗ, расформировали. Причем произошло это якобы еще в сентябре.

Однако 15 октября, то есть спустя месяц после выхода приказа о расформировании, в Сети появились фотографии загаженного распределительного центра, а в ТЦК назвали их дезинформацией и даже не упомянули о том, что тот уже не работает.