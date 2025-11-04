Скандальный Киевский городской сборный пункт для формирования военных команд, который находится в столичном жилом массиве ДВРЗ, расформировали.

Об этом сказано в ответе Министерства обороны на запрос народного депутата Александра Федиенко, который был подан после публикации фото с ужасными условиями содержания мобилизованных в этом пункте.

В документе говорится, что приказом начальника Киевского городского ТЦК и СП от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.

Федиенко хочет проверить лично эту информацию, посетив распределительный пункт.

Отметим, что 15 октября, то есть спустя месяц после выхода приказа, киевский ТЦК называл дезинформацией фотографии загаженного распределительного центра на ДВРЗ, ничего не упоминая о том, что тот уже не работает.

Также оттуда регулярно публиковались кадры жестокого обращения с мобилизованными. Например, весной там приковывали молодого мужчину пластиковыми стяжками к кровати, а затем к батарее в туалете. При этом санузел выглядит давно не ремонтированным и очень грязным.