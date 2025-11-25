В Полтавской области школьники пытались заблокировать движение полицейского автомобиля, который увозил мобилизованных.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, пабликуя кадры инцидента.

Вокруг служебного автомобиля правоохранителей собралось более 15 юношей, становясь поперёк дороги на выезд с придомовой территории. Они снимали происходящее на телефоны и выкрикивали ругательства.

Утверждается что одному из задержанных полицией гражданских удалось сбежать, а другого всё-таки увезли.

Ранее мы публиковали видео, как в Виннице военкомы дважды сбили мужчину, увозя мобилизованного.

Война в Украине продолжается 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, что приблизилась к трассе. Также отмечается продвижение противника на широком участке южнее Константиновки.

