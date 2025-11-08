Винницкие военкомы на машине дважды сбила человека в ходе инцидента с мобилизацией.

Кадры ДТП публикуют местные телеграм-каналы.

На видео несколько гражданских пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят люди в военной форме. Утверждается, что они – служащие ТЦК.

Уезжая, машина дважды сбила одного из гражданских, который пытался её остановить. В первый раз скорость автомобиля была небольшая и мужчина продолжил блокировать транспортное средство. Во второй раз гражданский уже бежал перед капотом и после падения остался неподвижно лежать на проезжей части.

Напомним, в Виннице сообщили о подозрении женщинам, которые устроили митинг против ТЦК из-за мобилизации их мужей.

Ранее журналист заявил на камеру, что в Виннице мобилизуют шизофреников.

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

