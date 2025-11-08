В Виннице военкомы дважды сбили гражданского своим авто. Видео
Винницкие военкомы на машине дважды сбила человека в ходе инцидента с мобилизацией.
Кадры ДТП публикуют местные телеграм-каналы.
На видео несколько гражданских пытаются вытащить человека из машины, в которой сидят люди в военной форме. Утверждается, что они – служащие ТЦК.
Уезжая, машина дважды сбила одного из гражданских, который пытался её остановить. В первый раз скорость автомобиля была небольшая и мужчина продолжил блокировать транспортное средство. Во второй раз гражданский уже бежал перед капотом и после падения остался неподвижно лежать на проезжей части.
Напомним, в Виннице сообщили о подозрении женщинам, которые устроили митинг против ТЦК из-за мобилизации их мужей.
Ранее журналист заявил на камеру, что в Виннице мобилизуют шизофреников.
Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.