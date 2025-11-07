Винницкий депутат заплатил родственникам девушки с инвалидностью за брак с ней, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, в конце прошлого года депутат узнал о семье, где проживали две сестры. Младшей было 18 лет, она имела инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознавала значения своих действий. Воспользовавшись трудным материальным положением семьи, чиновник через старшую сестру договорился о фиктивном браке с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. грн. Как уточнили в полиции, вместе с сообщницей депутат перевез потерпевшую в другой регион, где был оформлен фиктивный брак.

После регистрации брака чиновник использовал медицинские документы жены и свидетельство о браке, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Вчера депутата и его сообщницу задержали. Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили им о подозрении в торговле людьми и уклонении от мобилизации. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования выявлена резкая разница между условиями жизни фигуранта и его фиктивной жены.



Депутат, одновременно являющийся директором рынка и владельцем нескольких ферм, проживал в роскошном доме, тогда как его жена, нуждающаяся в уходе и лечении, была вынуждена ютиться в заброшенном доме без необходимых бытовых условий, сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали бывшего командира воинской части, который помогал военным за взятку уходить в самоволку и уезжать в Европу.



Также судья Львовщины пытался спасти брата от мобилизации и попался на взятке.