Режим "Дия.City", созданный для поддержки IT-сектора Украины, используется игорным бизнесом для уклонения от мобилизации.

Об этом пишет издание Hromadske в своём расследовании.

Утверждается, что "Дия.City" используются не только технологическими компаниями, но и структурами, связанными с игорным бизнесом, а также с гражданами РФ. Их фирмы получают налоговые льготы и право бронировать сотрудников от мобилизации.

По данным журналистов, всего на июль 2024 года в "Дия.City" насчитывалось более 900 резидентов, из которых около 30 имеют прямые или косвенные связи с игровым бизнесом, а еще несколько – с российскими компаниями или гражданами.

Например, компания Favbet Tech, связанная с сетью онлайн-казино Favbet, оформила бронь для 20 сотрудников сроком с июля 2024 по август 2025 года. По данным расследования, руководство компании активно пользуется привилегиями статуса резидента, хотя её основная деятельность – это азартные игры, а не IT-технологии.

Другой пример – компания G5 Holding Ukraine, входящая в международную группу G5 Entertainment. Формально она зарегистрирована в Швеции, но среди её акционеров есть граждане России, а часть управления ведётся из РФ. Несмотря на это, компания также получила статус резидента "Дия.City" и забронировала 67 своих сотрудников.

Среди других участников проекта упоминаются предприятия, имеющие признаки фиктивности или минимальную IT-активность. Некоторые из них зарегистрированы по тем же адресам, что и казино, букмекерские конторы или посреднические фирмы, предоставляющие услуги по трудоустройству.

Издание пишет, что со стороны Минцифры, глава которой Михаил Фёдоров инициировал подобные новации, проверка происхождения капитала компаний фактически не проводится. Министерство, которое отвечает за выдачу статуса, ориентируется на документы, поданные самими заявителями. Это позволяет скрывать их конечных владельцев и обходить ограничения.

Авторы расследования предупреждают, что режим, задумывавшийся как инструмент поддержки украинского технологического сектора, постепенно превращается в схему ухода от мобилизации и прикрытия сомнительных компаний.

На публикацию отреагировал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который заявил, что "шокирован", и потребовал ответа у главы Минцифры, вице-премьера Михаила Фёдорова.

"Подобные случаи дискредитируют саму идею "Дия.City". Требую немедленной реакции от Михаила Федорова относительно сведений, изложенных в журналистском расследовании. Мы создавали "Дия.City" точно не для этого. Жаль, что всё это происходит под крышей Минцифры", – прокомментировал нардеп.

Напомним, ранее вице-премьер Федоров сравнил себя с Богом, заявив, что "создаёт правила игры для миллионов людей".

"Страна" подробно писала о факторе Фёдорова в украинских политических раскладах.