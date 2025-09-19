В Днепре правоохранители задержали бывшего командира воинской части, который помогал военным за взятку уходить в самоволку и уезжать в Европу. Ему инкриминируют пособничество дезертирству и препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщают прокуратура и ГБР.

По версии следствия, мужчина вместе с двумя гражданскими организовал схему тайного вывоза военных из частей без ведома их командиров. Сообщники отвечали за расчёт и перевозку клиентов. Их услуги стоили от 5 до 7 тысяч долларов США. Деньги они получали наличными, а перевозку осуществляли тайно, чтобы избежать внимания командования. Также злоумышленники помогали с незаконным пересечением границы.

Задокументирована попытка вывоза двух солдат из учебного центра. Им обещали полную защиту – от транспортировки до прикрытия в случае проверок.

Ранее организатор уже был признан виновным по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета. Его отстранили от должности и снизили в звании с подполковника до майора, но он организовал новую коррупционную схему. Задержали его в игорном заведении, где, как заявляет следствие, он регулярно проводил досуг.

