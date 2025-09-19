Задержан бывший командир воинской части. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Днепре правоохранители задержали бывшего командира воинской части, который помогал военным за взятку уходить в самоволку и уезжать в Европу. Ему инкриминируют пособничество дезертирству и препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщают прокуратура и ГБР.

По версии следствия, мужчина вместе с двумя гражданскими организовал схему тайного вывоза военных из частей без ведома их командиров. Сообщники отвечали за расчёт и перевозку клиентов. Их услуги стоили от 5 до 7 тысяч долларов США. Деньги они получали наличными, а перевозку осуществляли тайно, чтобы избежать внимания командования. Также злоумышленники помогали с незаконным пересечением границы.

Задокументирована попытка вывоза двух солдат из учебного центра. Им обещали полную защиту – от транспортировки до прикрытия в случае проверок.

Ранее организатор уже был признан виновным по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета. Его отстранили от должности и снизили в звании с подполковника до майора, но он организовал новую коррупционную схему. Задержали его в игорном заведении, где, как заявляет следствие, он регулярно проводил досуг.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе служащего местного ТЦК задержали на получении небольшой по нынешним меркам взятки на сумму менее тысячи долларов.

Случай дачи взятки сотрудникам ТЦК также был зафиксирован во Львовской области.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.