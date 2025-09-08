Полиция задержала военкома из Одессы, который получил взятку меньше тысячи долларов
В Одессе служащего местного ТЦК задержали на получении взятки суммой менее тысячи долларов.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своём телеграм-канале.
По материалам следствия, ведущий специалист отделения учёта мобилизационной работы требовал и получил 25 000 грн за снятие военнообязанного с розыска и дальнейшего признания мужчины непригодным к армейской службе.
Ранее судья Львовщины пытался спасти брата от мобилизации и попался на взятке.
Война в Украине продолжается 1293-й день.
В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.
