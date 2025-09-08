В Одессе служащего местного ТЦК задержали на получении взятки суммой менее тысячи долларов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своём телеграм-канале.

По материалам следствия, ведущий специалист отделения учёта мобилизационной работы требовал и получил 25 000 грн за снятие военнообязанного с розыска и дальнейшего признания мужчины непригодным к армейской службе.

Ранее судья Львовщины пытался спасти брата от мобилизации и попался на взятке.

Война в Украине продолжается 1293-й день.

В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.

Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

