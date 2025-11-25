Во вторник, 25 ноября, в Украине идет 1371-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 25 ноября
8.21 Украинские паблики показали видео пуска восьми "Калибров" из Новороссийска этой ночью.
8.16 Кадры многоэтажки на Русановке в Киеве, где погибли два человека.
Ранее сообщалось о четырёх погибших в Святошинском районе. То есть всего лишились жизни во время ночной атаки шесть человек.
8.06 В Святошинском районе Киева погибли четыре человека, сообщил глава военной администрации Ткаченко.
7.50 Киев продолжают атаковать "Шахеды", в городе есть прилёты.
7.47 Киев ночью атаковали дроны и ракеты. В отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В Святошинском районе разрушено нежилое помещение, под завалами могут находиться люди.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
Паблики писали о вероятной атаке на ТЭЦ-6, но официально это не подтверждалось.
Также, как заявил Кличко, на Печерске произошло попадание обломков в жилой дом. Начался пожар.
Также горела многоэтажка на Русановке.
По данным мэра, на данный момент в городе двое погибших и 7 раненых.