Во вторник, 25 ноября, в Украине идет 1371-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 25 ноября

8.21 Украинские паблики показали видео пуска восьми "Калибров" из Новороссийска этой ночью.

8.16 Кадры многоэтажки на Русановке в Киеве, где погибли два человека.

Ранее сообщалось о четырёх погибших в Святошинском районе. То есть всего лишились жизни во время ночной атаки шесть человек.

8.06 В Святошинском районе Киева погибли четыре человека, сообщил глава военной администрации Ткаченко.

7.50 Киев продолжают атаковать "Шахеды", в городе есть прилёты.

7.47 Киев ночью атаковали дроны и ракеты. В отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В Святошинском районе разрушено нежилое помещение, под завалами могут находиться люди.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Паблики писали о вероятной атаке на ТЭЦ-6, но официально это не подтверждалось.

Также, как заявил Кличко, на Печерске произошло попадание обломков в жилой дом. Начался пожар.

Также горела многоэтажка на Русановке.

По данным мэра, на данный момент в городе двое погибших и 7 раненых.