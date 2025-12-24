Администрация президента США Дональда Трампа собирается ускорить депортацию нелегальных иммигрантов, для чего планирует построить семь крупных центров принудительного содержания и еще 16 меньших.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание ознакомилось с документом Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В нем говорится об изменениях системы содержания иммигрантов.

"Администрация Трампа ищет подрядчиков, которые помогут ей изменить систему содержания иммигрантов в США. План включает реконструкцию промышленных складов для содержания более 80 тысяч иммигрантов одновременно", - говорится в статье.

Согласно действующей системе содержания, людей перевозят в те заведения закрытого типа, в которых есть свободные места. В документе говорится, что ICE хочет ускорить депортацию, "создав централизованную систему перераспределения".

Большие складские помещения, предназначенные для переоборудования, будут выбираться вблизи основных логистических центров в Вирджинии, Техасе, Луизиане, Аризоне, Джорджии и Миссури. Они будут вмещать от 5000 до 10000 человек каждый.

Кроме того, предполагается переоборудование 16 меньших складских помещений, которые будут вмещать до 1500 человек каждый.

