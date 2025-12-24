Белый дом показал сгенерированное искусственным интеллектом видео с президентом США Дональдом Трампом, который зачитывает список "непослушных" мигрантов, подлежащих депортации.

Соответствующее видео опубликовано на странице Белого дома в соцсети X.

Белый дом транслировал этот ролик более 17 часов.

Напомним, Государственный департамент США проверяет более 55 миллионов граждан других стран с действующими американскими визами на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

Ранее мы писали, что Трамп установил рекордно низкий лимит на прием беженцев в 2026 году. Заявлялось, что это решение оправдано гуманитарными соображениями или иными интересами национальной безопасности.

Основная часть квоты будет выделена африканерам из Южной Африки, а также другим лицам, признанным жертвами "незаконной или несправедливой дискриминации" в своих странах.

Также сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев в США оказались в правовой неопределенности из-за ужесточения иммиграционной политики Трампа.

