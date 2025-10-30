Президент США Дональд Трамп установил лимит приёма беженцев на 2026 финансовый год на уровне 7,5 тысячи человек.

Это следует из президентского меморандума, опубликованного Белым домом в Федеральном реестре - официальном сборнике документов американского правительства.

Приём до 7,5 тысячи беженцев в Соединённые Штаты в 2026 финансовом году оправдан гуманитарными соображениями или иными интересами национальной безопасности.

Это число значительно ниже прошлогоднего лимита в 125 тысяч человек, установленного администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Как уточняется, основная часть квоты будет выделена африканерам из Южной Африки, а также другим лицам, признанным жертвами "незаконной или несправедливой дискриминации" в своих странах.

Ранее мы писали, что украинские беженцы в США должны заплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране по программе Uniting for Ukraine. Меры направлены на поддержание правового порядка и обеспечение финансовой стабильности программы для беженцев.

Напомним, летом западные издания писали, что часть украинцев покидают США и возвращаются в Европу из-за ужесточения миграционной политики. После прихода Трампа к власти некоторые программы помощи для украинцев были приостановлены.