Украинские беженцы в США, начиная с 16 октября должны будут заплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране по программе Uniting for Ukraine.

Об этом говорится в информации, появившейся на сайте службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

В ведомстве эти меры называют частью защиты законной иммиграции, несмотря на временные приостановки работы правительства США. Они направлены на поддержание правового порядка и обеспечение финансовой стабильности программы для беженцев.

Сбор вводится для всех получателей гуманитарного допуска на проживание в США (humanitarian parole), и, в частности, для беженцев из Украины.

Если украинец сейчас находится в США по программе Uniting for Ukraine и его parole заканчивается после 16 октября 2025 года, то при продолжении (re-parole) USCIS отправит сообщение с суммой и инструкцией, как оплатить $1000 за каждого участника (взрослого или ребенка).

Для малоимущих предоставлены некоторые исключения, но они рассматриваются индивидуально.

Для продления parole, которые заканчиваются позже, власти США рекомендуют подавать заявку не ранее, чем за 180 дней до окончания текущего parole.

Нововведение означает, что каждый украинский беженец, который планирует находиться в США по программе Uniting for Ukraine, должен учитывать дополнительные расходы в размере 1000 долларов. Несвоевременная оплата может привести к отказу в продлении пребывания, даже если все остальные условия программы выполнены.

В середине июля СМИ писали, что часть украинцев покидают США и возвращаются в Европу из-за ужесточения миграционной политики.

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация приостановила все заявки на продление программы временной гуманитарной защиты. Программа позволяла украинцам жить и работать в США до двух лет с возможностью продления.