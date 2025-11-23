Почти 200 тысяч украинцев в США оказались в правовой неопределенности из-за ужесточения иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

После приостановки обработки заявок по гуманитарной программе для украинцев многие потеряли легальный статус, рабочие разрешения и доступ к медстраховке.

Программа, запущенная в апреле 2022 года, разрешила въезд в США около 260 тысяч украинцев на два года. Когда срок их легального пребывания начал истекать, обновление документов остановилось.

После решения суда власти возобновили прием заявок, однако с тех пор обработали лишь около 1 900 запросов на продление. При этом летом вступил в силу новый сбор — еще $1 000 за продление, сверх прежних $1 325.

По данным источников агентства в иммиграционной службе, украинцы, ожидающие решения о продлении пребывания в США, потенциально могут быть арестованы федеральными иммиграционными властями.

Некоторые украинцы сообщают, что опасаются ареста и проводят время дома, а часть уехала в Канаду, Европу или Южную Америку. Несколько человек рассказали юристам, что их родственников задерживали на стройках, при доставке еды или во время рейдов в Чикаго и Кливленде.

Шесть из 24 опрошенных украинцев решили покинуть США самостоятельно, опасаясь попасть в депортационный изолятор и вернуться в Украину, где их могут мобилизовать.

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация приостановила все заявки на продление программы временной гуманитарной защиты. Программа позволяла украинцам жить и работать в США до двух лет с возможностью продления.

В середине июля СМИ писали, что часть украинцев покидают США и возвращаются в Европу из-за ужесточения миграционной политики.