Латвия хотела совсем отменить помощь беженцам из Украины, но пока только сокращает
Латвия хотела со следующего года полностью отменить помощь украинским беженцам, но решила пока только сократить её.
Об этом сообщила изданию LSM представитель Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлия.
Окончательное решение будет утверждено до конца года.
"Сначала кабинет министров принял решение о том, что с 2026 года такой помощи вообще больше не будет. Но после дискуссий было решено, что беженцам все-таки будут помогать с жильём, а наиболее уязвимым группам по-прежнему будет оказываться помощь в полном объёме. Однако, уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Если человек начинает работать, он лишается первоначального пакета помощи, в этом смысле беженцы будт уравнены с латвийскими гражданами", – говорит Мейлия.
