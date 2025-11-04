Латвия хотела со следующего года полностью отменить помощь украинским беженцам, но решила пока только сократить её.

Об этом сообщила изданию LSM представитель Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлия.

Окончательное решение будет утверждено до конца года.

"Сначала кабинет министров принял решение о том, что с 2026 года такой помощи вообще больше не будет. Но после дискуссий было решено, что беженцам все-таки будут помогать с жильём, а наиболее уязвимым группам по-прежнему будет оказываться помощь в полном объёме. Однако, уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Если человек начинает работать, он лишается первоначального пакета помощи, в этом смысле беженцы будт уравнены с латвийскими гражданами", – говорит Мейлия.

