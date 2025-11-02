Российские войска снова смогли продвинуться на нескольких участках фронта.

Об этом свидетельствуют данные украинской онлайн-карты DeepState.

По предоставленной информации, российские войска продвинулись в Покровске (зона контроля дошла уже до центра города).

При этом движение зафиксировано в Новогригоровке Днепропетровской области и в Каменке Харьковской области.

Подробнее о том, что в настоящее время происходит в Покровске мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1348-й день. Десант ГУР высадился в Покровске. Главком Сырский отрицает окружение города, о котором заявляет РФ. Deep State пишет, что проникновение россиян в Покровск продолжается. ВСУ заявляют о поражении 5 электроподстанций в России. В Украине продолжаются отключения света. СМИ со ссылкой на СБУ сообщают об ударе по терминалу в Туапсе. Мы следим за последними новостями воскресенья, 2 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Новые правила отсрочки от мобилизации, ограничение выплат переселенцам: что изменится в Украине с 1 ноября — в нашем материале.

