Факт высадки десанта вчера подтвердил главком Сырский, украинские источники заявляют, что он ведет бои в северо-западной части города (район промзоны).

При этом российское минобороны говорит, что десантники уничтожены. А российские паблики показали видео ударов дронами, как утверждается, по группе десантников, которые высадились с вертолета. Заявляется, что большая часть высадившихся убита или ранена.

Украина этого не подтверждала. При этом ранее публиковалось видео, что вертолеты со спецназом были замечены дронами-"ждунами". То есть, не исключено, что по месту высадки действительно наносился удар.

В то же время неизвестно точно насколько критические понес потери спецназ и действительно ли он весь уничтожен.

Но в любом случае пока нет данных, что этот десант как-то существенно повлиял на ситуацию в Покровске - оставляя за скобками медийную шумиху, которая поднялась вокруг этой операции.

Целью слива информации в СМИ из украинских источников, судя по всему, была демонстрация того, что Покровск не окружен, и ВСУ предпринимают там активные действия. В противном случае операцию по заброске проводили бы максимально непублично и о результатах отчитывались бы лишь в случае успехов.

Что касается собственно Покровска, то к северо-западу от города границы "серой зоны" образуют горловину менее, чем в три километра (согласно карте Deep State и ещё уже, если речь о российских картах - см.вторую карту). При этом на свободном участке не содержится каких-либо значимых дорог - ближайшая, на Павлоград, уже перерезана россиянами.

Главком Сырский окружение Покровска и Мирнограда вчера опроверг.

При этом украинский паблик Deep State пишет, что ситуация в Покровске ухудшается, потому что продолжается постепенное введение в город российских сил, и "серая зона" возрастает. Россияне заходят в основном по отрезку Зверево–Шевченко–Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино.

Украинские военные заявляют, что россияне контролируют 60% Покровска и этот город уже "про@бан".

В соседнем Мирнограде, как сообщает боец ВСУ "Мучной", россияне готовятся штурмовать район высоток в северной части города.

К северу от обоих городов - у Красного Лимана и Родинского - идут ожесточенные бои, россияне там пытаются атаковать в сторону перекрестка с дорогой на Гришино и в сторону Мирнограда, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

И в целом, судя по всему, основная борьба сейчас идет за фланги вокруг Покровско-Мирноградской агломерации - туда ВСУ бросают основные подкрепления, чтобы разжать сжимающиеся клещи. А также за промзону в Покровске, которая обеспечивает контроль за логистикой на Покровск (именно туда, как мы писали выше, и сбросили спецназ ГУР).