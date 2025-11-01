Продолжается проникновение россиян в Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

Отряды противника заходят в город по отрезку между посёлками Зверево – Шевченко – Новопавловка и вдоль железной дороги от села Котлино. В ряде районов Покровска растёт серая зона.

"В последние дни концентрация усиливается на восточных окраинах города в районе населённого пункта Ровное, а также наблюдается фиксация на северных окраинах, где российской пехоты становится больше", – пишет паблик.

"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и т.п. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район при попытках их зачистить", – сообщает DS.

Наряду с попытками ввести спецназ на северо-западе Покровска, "пока нет никаких решений по блокированию проникновения врага на юге города".

Ранее украинские военные сообщили, что 60% Покровска уже под контролем россиян.

Напомним, западные и украинские СМИ со вчерашнего вечера пишут о том, что Главное управление разведки Украины высадило вертолетный десант в Покровске.

Минобороны РФ заявило об уничтожении десанта ГУР под Покровском. Украина этой информации не подтверждала.

О том, что происходит с десантом в Покровске, мы писали в отдельном материале.