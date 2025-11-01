60% Покровска уже контролируют россияне, сказали украинские военные в комментарии изданию "Громадське". Один из офицеров начал интервью со слов "Покровск с Мирноградом уже про*баны, если коротко".

"Все, что серое на DeepState по городу Покровск, надо зарисовать красным. 60% города примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация х*ровая", — описывает положение высокопоставленный офицер ВСУ с покровского направления.

По словам военных, российские войска задают темп и навязывают инициативу в боях за город, стремясь зайти в тыл к украинским войскам.

Сообщения о характере боев похожи на истории из боев за другие города. Трупы, которые никто не убирает, дроны над позициями и отсутствие четкого понимая кто свой, а кто чужой.

"Здесь не только ДРГ. Ты заходишь на позиции, над тобой постоянно летают дроны, лежат двухсотые, которых не забирают, много минирования, артиллерийских обстрелов на логистическом пути. Много разных проблем в плане захода. Это немного деморализует", - говорит пилот Валерий.

Также, по словам военных, логистика в Мирнограде уже почти полностью под огневым контролем противника, а падение одного из городов неизбежно повлечет за собой потерю другого.

"Падает Покровск – Мирнограда нет. Падает Мирноград – нет Покровска. Я не могу разделять эти два города. Если учитывать, что на севере Покровска и на северо-востоке Мирнограда россияне совершенно спокойно себя чувствуют, то они могут перекрывать оставшееся между ними расстояние "эфпивихами". Они делают все для того, чтобы город, если не был в физическом окружении, то чтобы было окружение, которое исключит возможность выхода из города", - говорит один из военных 38 бригады морской пехоты.

По словам одного из офицеров, ситуация не освещается в СМИ, потому как все "хотят только хорошие новости".

"Если погода солнечная и дает нам возможность летать, то, может, до 10 за день заходят. А если такая погода, что целый день льет, то людей 30-40. Мы постоянно говорили, что нужно подкрепление, нужны дроны, нам режут логистику, залезают. Все же любят только хорошие новости. Месяц назад я уже начал говорить о том, что нужно делать перегруппировку. Это приведет к тому, что нужно перекатывать подразделения, соответственно отдавать часть территории, а этого никто не хочет делать", - говорит украинский офицер.

Еще один высокопоставленный офицер предупреждает о большой угрозе окружения 1000-1500 человек, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Некоторые военные считают, что исправлять ситуацию уже поздно.

Командование, в свою очередь, считает, что действия дополнительных подразделений ещё могут спасти ситуацию.

Начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук заявил, что спецподразделения не спасут город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику, которая на данный момент усложнена, но полностью не перерезана.