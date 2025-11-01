Полет вертолета UH-60A Black Hawk к Покровску со спецназом ГУР на борту попал на видео.

Его засекли российские беспилотники-ждуны, лежавшие в засаде на дороге.

Напомним, в Министерстве обороны РФ подтвердили присутствие десанта ГУР под Покровском, однако заявили о его уничтожении.

В то же время источники украинских СМИ это опровергают и заявляют, что спецназ "продолжает стабилизационные мероприятия в Покровске".

При этом Украина официально операцию не комментирует.

Подробнее о ситуации с десантом спецназа под Покровском мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1347-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 1 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

