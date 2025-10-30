В военной среде раздаются призывы к Генеральному штабу Вооруженных сил Украины вывести войска из Покровска Донецкой области, куда уже зашла армия РФ.

Об этом в своих соцсетях написали эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш и военный Станислав Бунятов.

По словам Бескрестнова, россияне, помня свои большие потери в ходе городских боев в Бахмуте, решили окружить покровскую агломерацию, а не штурмовать город в лоб.

"Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения", - сказано в публикации Бескрестнова.

Бунятов с ним согласился.

"Флеш прав: вовремя выйти из города и занять оборону без паники - лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара", - написал он.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверяет, что армия РФ проникла в Покровск, но окружения ВСУ ни там, ни в Купянске нет, как говорил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы блокировании Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить", - написал главком в своих соцсетях.

По его словам, он "отдал необходимые предписания", с командирами на местах определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также были приняты другие решения. Главный приоритет военного руководства сейчас – сохранение жизни бойцов.

При этом командирам угрожают увольнением в случае проявления безответственности.

Ранее Владимир Зеленский комментировал ситуацию в Покровске и Купянске, где после захода войск РФ начались уличные бои.

Война в Украине идет 1345-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 30 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги среды, 29 октября. По данным карты Deep State, армия РФ продолжает наступать в Покровске и перерезала основную трассу в город, ведущую из Павлограда. В самом Покровске серая зона резко расширилась на центр и северный район. На юг Покровска зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Также россияне продвинулись к югу и северо-востоку от Покровска, обходя Мирноград.

