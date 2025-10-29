Россия продолжает накапливать силы в Покровске Донецкой области - в городе уже "несколько сотен" россиян.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Заявляется, что на юг Покровска уже зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Уже сломана логистика в направлении Мирнограда и всей агломерации города.

Пехота, проникающая в город, действует как ДРГ: "часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.п.), ищут для себя маршруты просачивания и срисовывают картину обстановки в самом городе".

Натиск на Покровск начался в августе, когда россияне с большими потерями смогли завести в город первых несколько десятков бойцов, пользуясь нехваткой личного состава у ВСУ. Затем было найдено слабое место в украинской обороне - Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлино до Покровска, "также некоторое время помощью для россиян была ложь некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска".

После этого инфильтрация набирала обороты, сейчас "ситуация на грани критической и продолжает усугубляться". Deep State призывает направить в город полноценную бригаду, поскольку малые группы спецназовцев "ничего не сделают сами".

Ранее украинские военные сообщали о закреплении россиян в промзоне Покровска.

Напомним, на днях Путин заявил об окружении Покровска, а его генералы - что в городе и его окрестностях блокированы более пяти тысяч украинских военных.

Украинский Генштаб не подтвердил окружения, хотя и признал российское присутствие в Покровске.

В свою очередь Зеленский назвал ложью слова Путина об окружении ВСУ в Покровске.

О том, что происходит в Покровске, мы подробно писали в отдельном материале.