После заявления российского командования об окружении украинских войск в Покровске Вооруженные силы Украины опровергли эту информацию.

Пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook опубликовала комментарий о ситуации на упомянутом участке фронта.

Окружение в ведомстве не подтверждают, но пишут о напряжённой ситуации на данном направлении и о том, что россияне уже проникли в город, и в нем идут уличные бои.

"Противник, за счет использования межпозиционного пространства и утечки малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке прекращаются путем контрдиверсионных мероприятий", - говорится в заявлении.

При этом Генштаб ВСУ заявляет о том, что в районе добропольского выступа за последние десять дней были

освобождены села Кучеров Яр и Сухецкое. А всего с 21 августа, как заявляет Генштаб, на данном направлении ВСУ вернули контроль над девятью населенными пунктами.

Напомним, на совещании с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президенту РФ Владимиру Путину сообщили о полном окружении украинских войск в Купянске и Покровске.

В этой связи Путин заявил о необходимости "проявления милосердия" к пленным.