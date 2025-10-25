Народный депутат Марьяна Безуглая опровергает информацию, которую на днях распространили ВСУ - о полном освобождении села Торское на лиманском направлении.

Об этом нардеп написала в своем телеграм-канале.

Она отмечает, что Генштаб публикует новости о "показательных" освобождениях небольших территорий, тогда как более значимые участки фронта остаются под контролем российских войск.

"У Сырского скатились к регулярной лжи об "освобождении" отдельных сел. И снова в лжи фигурируют ручные штурмовые полки главкома. В то же время в Покровске, Константиновке, Купянске уже россияне внутри городов! Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков. В то же время на запорожском направлении прорыв!" - пишет Безуглая.

Напомним, мы уже писали о критике Марьяны Безуглой в адрес Генерального штаба. Недавно она опровергла слова Сырского о контрнаступлении ВСУ под Добропольем.

Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ во лжи и манипуляции из-за заявления о ситуации под Покровском.

"Манипуляция и ложь. Пока он на посту, забудьте о реформе ВСУ", - заявила нардеп, имея в виду Сырского.