Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для организации сдачи в плен украинских военных и подчеркнул необходимость гуманного обращения с ними.



Об этом глава Кремля заявил на совещании с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и другими военачальниками.

Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать жертвы среди сдающихся в плен.

"В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - заявил президент.

При этом российский глава подчеркнул, что армия РФ должна действовать гуманно и строго в рамках российского и международного права.

"Действовать и с пленными нужно в соответствии с нормами международного права и законодательством России. Армия России исторически всегда относилась к побежденному противнику с милосердием. И мы будем из этого исходить", - заявил Путин.

Он отметил, что добровольная сдача в плен для украинских военнослужащих является сложной задачей, так как тех, кто пытается это сделать, нередко атакуют собственные подразделения или уничтожают с помощью беспилотников.

Ранее на том же совещании Путину сообщили о полном окружении украинских войск в Купянске и Покровске.

Напомним, ряд Z-пабликов, входивших в сетку телеграмм-каналов, близких к Евгению Пригожину, уже давно пропагандируют расстрелы украинских пленных.

На этом фоне появлялось немало видео убийств пленных российскими солдатами. Украинские власти неоднократно обвиняли российских военных в расстрелах пленных. Также такие случаи входили в доклады ООН по нарушению прав человека.