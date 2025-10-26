Вооруженные силы Украины смогли освободить три села на Добропольском выступе.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

По данным ресурса, ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок, а также отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Фёдоровки.

В то же время россияне на этом Добропольском выступе продвинулись южнее - в районе Новоторецкого и Владимировки.

Также российские войска продвинулись под Волчанском в Харьковской области - в районе села Гатище.

Напомним, что продвижение РФ под Волчанском возобновилось недавно, и, по данным ВСУ, россияне смогли создать там "килл-зону".

Война в Украине идет 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

