ВСУ освободили три села на Добропольском выступе, россияне продвинулись под Волчанском - Deep State
Вооруженные силы Украины смогли освободить три села на Добропольском выступе.
Об этом сообщает военный паблик Deep State.
По данным ресурса, ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок, а также отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и Фёдоровки.
В то же время россияне на этом Добропольском выступе продвинулись южнее - в районе Новоторецкого и Владимировки.
Также российские войска продвинулись под Волчанском в Харьковской области - в районе села Гатище.
Напомним, что продвижение РФ под Волчанском возобновилось недавно, и, по данным ВСУ, россияне смогли создать там "килл-зону".
Война в Украине идет 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.
