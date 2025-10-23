Российские войска захватили Карантинный остров южнее Херсона в результате форсирования Днепра.

Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По их сообщениям, ВСУ безуспешно пытались отбить остров. Также они опубликовали кадры, как утверждается, контроля войск РФ над островом.

ВСУ выступили с опровержением этого заявления. Однако они опровергли захват Россией всего Херсона и присутствие армии РФ на правом берегу, тогда как остров Карантинный расположен между берегами.

"В пропагандистских телеграм-каналах оккупантов Херсон уже захвачен, а российская пехота якобы ходит по правому берегу. На реальных кадрах из микрорайона Остров и поселка Садовое тишина, спокойствие и отсутствие какого-либо противника", - заявили в 34-й отдельной бригаде береговой обороны ВСУ.

Центр противодействия дезинформации тоже высказался на эту тему: он опроверг потерю микрорайона Остров, что находится севернее, в самом Херсоне, а также острова Карантинный. Однако организация при этом сослалась на заявление 34-й бригады, которая, как уже упоминалось, опровергла только заход россиян на правый берег.

Отметим, остров Карантинный связан с Херсоном мостом и является частью гидропарка. На карте Deep State он обозначен как находящийся под контролем ВСУ.

Тем временем россияне публикуют видео новых ударов по мосту, через который микрорайон Остров связан с остальной частью Херсона. Причем этот мост уже бомбили в августе.

Тогда же, в августе, пресса писала, что Россия вновь пытается захватить Херсон, сосредоточив удары на ключевых объектах инфраструктуры и транспортных маршрутах.