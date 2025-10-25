Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населённый пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, во время штурмовых действий украинские военные вступили в ожесточённый бой с российскими силами численностью более 60 человек.

Как уточнило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, в результате операции 44 российских военнослужащих были уничтожены, 8 - получили ранения, а 9 - сдались в плен.

Отметим, что Сухецкое находится к северу от агломерации Покровск-Мирноград в районе добропольского выступа россиян.

При этом, по данным карты военного паблика Deep State, Сухецкое находится частично под контролем россиян, частично в - серой зоне.

Ранее украинский военный с позывным Мучной отмечал, что обстановка в Покровске продолжает ухудшаться, и ВСУ постепенно теряют контроль над некоторыми районами города.

Война в Украине идет 1340-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 25 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ на запорожском и покровском направлениях. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам". В РФ появились новые дальнобойные КАБ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.