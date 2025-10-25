Вооруженные силы Украины нанесли удары по плотине Белгородского водохранилища.

Об этом сообщают украинские и российские военные телеграмм-каналы.

По заявлениям российских пабликок, удары наносились ракетами из установок HIMARS, однако сама плотина устояла - были повреждены лишь некоторые постройки и механизмы.

Удар по плотине подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он считает, что новых ударов исключать нельзя и, если плотина разрушится, это приведет затоплению ряда окрестных сел.

"Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", – заявил Гладков.

В качестве превентивных мер, губернатор предлагает жителям этих сел выезд в пункты временного размещения.

Имеются ввиду села Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино.

Отметим, что эти села находятся около границы с Украиной. Российские военные паблики в связи с этим предполагают, что цель ударов ВСУ по дамбе - затопить местность, чтоб затруднить логистику российских войск в приграничье.

Некоторые паблики предполагают, что это является признаком подготовки попытки нового прорыва украинских войск в Белгородскую область.

Отметим, что подобные попытки предпринимались неоднократно и ранее - ещё с 2023 года. Но, в отличие от ситуации лета 2024 года в Курской области, к серьёзным прорывам не привели.

Напомним, в прошлом году Донецкая ОВА официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища и заявила, что это было сделано армией РФ.