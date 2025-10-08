Поселок в Белгородской области РФ подвергся ракетному обстрелу. Речь идет о населенном пункте Маслова Пристань Шебекинского округа, расположенном недалеко от границы с Харьковской областью в районе Волчанска.

Об обстреле сообщает в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, из-за обстрела три человека погибли, один ранен. Как написал губернатор, частично разрушено "здание социального объекта". Судя по фото, это физкультурно-оздоровительный комплекс "Пристань спорта". Также поврежден соседний с ним дом.

На месте прилета работают сотрудники МЧС и самооборона, которые разбирают завалы. Под завалами могут быть люди.

Белгород и другие российские города европейской части часто подвергаются ударам беспилотников. Ракетные атаки по сравнению с дроновыми довольно редки.

Между тем война в Украине идет 1323-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 8 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска продвинулись на днепропетровском и запорожском направлениях. Минобороны РФ сообщило о захвате Нововасильевского в Запорожской области. Украина потерю населенного пункта не подтверждала. Также РФ нанесла новые удары по украинской энергетике. Под обстрел попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

