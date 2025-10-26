Сегодня российский лидер Владимир Путин заявил об окружении Покровска в Донецкой области, а его генералы - что в городе и его окрестностях блокированы более пяти тысяч украинских военных.

Украинский Генштаб не подтвердил окружения, хотя и признал российское присутствие в Покровске.

Что происходит в городе на данный момент?

Cудя по карте украинского военного паблика Deep State, в последние дни вокруг Покровска расширилась серая зона. Она выдвинулась к северо-западу от города с одной стороны и к северу с другой (район Красного Лимана и Родинского). Между обеими "клешнями" расстояние менее шести километров.

Причем "клешни" к северо-западу от Покровска подходят вплотную к ключевой дороге, по которой снабжаются и Покровск, и Мирноград. А некоторые российские паблики, показывая карту, пишут, что буквально в течение последних суток эта дорога была уже перекрыта. А еще севернее российские войска совершили бросок к Новоалександровке, что действительно грозит почти полной блокадой (Украина и ряд российских пабликов это не подтверждают).

Если серая зона (согласно карте Deep State) превратится в устойчивый контроль РФ, то такой коридор будет насквозь простреливаться и контролироваться дронами, что может вызвать крупные потери как при снабжении, так и при выводе украинских сил - причем не только из Покровска, но также из соседнего Мирнограда и обширного мешка южнее.

При этом другие украинские источники говорят, что в том же Красном Лимане уже не серая зона, а полноценный российский контроль.

Российские паблики утверждают, что наиболее боеспособная часть украинских сил из Покровска уже выведена, но украинские источники этого не комментировали.

В самом Покровске, судя по карте Deep State, бои охватили уже большую половину города.

На карте украинского паблика микрорайон Собачевка в Покровске обозначен под украинским контролем, хотя бойцы ВСУ пишут, что он почти полностью захвачен. И если это так, то даже по консервативным оценкам Deep State серая зона охватила всю основную часть городской застройки Покровска.

Возвращаясь к флангам вокруг Покровска - на севере, как сообщает украинский боец с позывным Мучной, россияне вывесили флаг в восточной части Родинского и развивают наступление в этом городе.

"Вероятно, город (Родинское - Ред.) уже полностью потерял связь с нашими позициями, на карте он выглядит как мозаика серых зон, где контроль меняется буквально по улицам. Окончательного закрепления врага ещё нет, но ситуация на грани", - пишет Мучной.

ВСУ при этом активно атакуют севернее Родинского - на добропольском выступе, где россиян выбили из ряда населенных пунктов. В теории это может сказаться на северном фланге российского наступления на Покровск, хотя пока этого не происходит и ситуация там меняется не в пользу ВСУ.

К востоку от Покровска усиливается российское наступление на Мирноград. Россияне заявляют о захвате там села Проминь, а немецкий военный обозреватель Юлиан Репке - о потере Украиной Новоэкономического и Николаевки (ничего из этого Киев не подтверждал). Также российские и ряд украинских военных пабликов пишут и о боях в самом Мирнограде в районе шахты 5/6.

Как уже сообщали украинские военные, логистика Мирнограда "подвешена" на Покровск, и ситуация там ухудшается следом за тем, как россияне продвигаются в Покровске.

То есть положение Покровска и Мирнограда сейчас действительно очень опасное. Напомним, об этом еще в пятницу писали украинские СМИ, отмечая как продвижение россиян в Покровске, так и крайне угрожающую ситуацию для логистики ВСУ.

Косвенно сложность обстановки подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский, который вчера провел совещание с командирами, воюющими на Покровском направлении. Среди прочего главком потребовал от них не врать в докладах наверх.

"В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней недопустимость искажения и сокрытия информации о реальной ситуации в докладах. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизни наших воинов", - заявил Сырский.

Это предупреждение от главкома довольно показательно - обычно, комментируя положение на других направлениях, он не упоминал о лжи командиров.