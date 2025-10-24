Военная ситуация на покровском направлении более чем критическая: отряды РФ, рассредоточившись в городе, устраивают засады и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА.

Об этом пишет издание "Украинская Правда" со ссылкой на источники среди бойцов ВСУ.

По словам военных, после июльской зачистки Покровска в августе пехотные группы противника снова просочились в город. С тех пор они образовали в Покровске и вокруг него несколько точек накопления, из которых двигаются дальше – в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское-Новопавловка-Гнатовка.

Украинские военные продолжают удерживать позиции и к югу от Покровска, однако связь с ними – минимальная. При этом часть оборонительных позиций ВСУ расположена между позициями противника. Другие позиции обороны существуют лишь на картах – на них или стоят раненые военные, либо нет военных вообще, поскольку ВСУ катастрофически не хватает пехоты.

"Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим (по рации - ред.), стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5-3 месяца на позициях. В самом Покровске, только из того, что я знаю, – 250 солдат противника, на самом деле, думаю, цифра ещё больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно раненые и погибшие. Вывести раненых мы не можем, потому что в часть лесополос уже занял противник. Самая большая проблема – это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на автомобиле, но потом нужно идти пешком 10-15 километров. И всё это время нести на себе боекомплект, дроны и провизию. Вся дорога контролируется вражескими FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором каждый день погибают", – рассказывает собеседник издания.

Ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его "город-сателлит" Мирноград, поскольку снабжение украинских военных в Мирнограде идёт через Покровск. Силы обороны уже фиксировали на севере Мирнограда пехотные группы РФ и рискуют оказаться в окружении.

"Дела продолжают развиваться по самому худшему сценарию. Покровск сыпется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного русских, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске. Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде не останется выхода. У нас логистика в Мирнограде – более 20 км. Произвести ротацию почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают, Красный Лиман под противником. Люди работают на грани, понимают, что окружение всё ближе", – сообщил ещё один военный.

