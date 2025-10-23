Российские войска могут выйти к городу Лиман в Донецкой области.

Об этом заявляет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Паблик сообщает, что россияне продолжают накапливать пехоту в лесах между Ямполем, Лиманом и Заречным, просачиваясь между позициями ВСУ.

Группам российских военных уже неоднократно удавалось добираться до окрестностей Лимана. Они обладают преимуществом в пехоте и FPV-пилотах, бьют по логистике. ВСУ же не хватает людей.

"Если не обратить своевременно внимание на данный участок и потребности подразделений, то в скором времени в медийном пространстве мы будем слышать фразу "оборона Лимана". Такие прогнозы дают бойцы на местах", - пишет Deep State.

Напомним, в середине сентября российские военные проникли в важный посёлок Ямполь под Лиманом.