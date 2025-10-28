Россияне находятся на грани закрепления в ключевом районе Покровска - промышленной зоне.

Об этом написал в своем телеграм-канале украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, "контролируемых нами участков становится всё меньше".

"Если противник закрепится в этом секторе, это будет настоящий п@здец. И сейчас мы уже стоим на грани такого сценария... Любое проседание там может обернуться катастрофой", - сообщил военный.

По его словам, полностью центр обороны города еще не потерян, но заходить туда сейчас очень опасно, "территория простреливается, и любое движение может окончиться шквалом огня".

Он также поспорил с теми, кто утверждает, что ситуацию в городе контролируют ВСУ.

"Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной, - заявил Мучной.

Вчера сообщалось, что российским войскам удалось перерезать в Покровске дорогу на Павлоград, что создало угрозу для украинской обороны на западных подступах к городу.

Накануне российские власти заявили об окружении украинских войск под Покровском. Генштаб ВСУ подтвердил проникновение россиян в Покровск, но опроверг окружение.