Российским войскам удалось в Покровске Донецкой области перерезать дорогу на Павлоград, что создало угрозу для украинской обороны на западных подступах к городу.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, россияне сумели продвинуться в промзону западной части города и закрепиться вдоль железной дороги от Межевой, фактически замкнув фланг наступающих группировок.

Это, по словам эксперта, представляет наибольшую опасность для всей Покровско-Мирноградской агломерации. Расстояние между позициями российских войск в промзоне и районом Красного Лимана на северо-востоке от Покровска теперь составляет менее девяти километров.

В самом Покровске, пишет Машовец, ВСУ уверенно контролируют лишь северную часть города - территорию севернее железнодорожной станции, хотя и ее россияне плотно заминировали сбросами с воздуха.

В центре города и районе Собачевка идут бои, и сейчас сложно понять, какая там у кого зона контроля.

Машовец подтверждает, что Покровске россияне не ведут классических штурмов, а применяют тактику "скрытого проникновения" малыми пехотными группами по 5–10 человек, накапливаясь и атакуя лишь там, где это выгодно. Это делает структуру обороны ВСУ хаотичной и затрудняет украинским подразделениям выявление проникших групп.

Эти группы действуют между позициями ВСУ, часто в гражданской одежде, пытаясь закрепиться в кварталах южной части города - от района Леонтовичей до промзоны.

К северу небольшим российским группам удалось закрепиться в южной части Родинского (район улиц Кантемирова и Южная). На южных подступах, по линии Чунишино – Новопавловка, передовые подразделения РФ, по данным Машовца, сумели соединить фланги и продвинулись в районы Солнечного и Шахтерского в южной части Покровска.

Таким образом, пишет эксперт, 2-я армия РФ за последние недели достигла заметных тактических успехов, продвинувшись в южных и западных районах города.

Машовец подчеркивает, что говорить о полном окружении украинских сил в Покровске и Мирнограде пока нет оснований. Однако угроза окружения становится реальной: для этого российским войскам достаточно продвинуться еще примерно на девять километров на северо-восток. По его оценке, бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию вступают в решающую фазу.

Напомним, вчера Путин заявил об окружении украинских войск под Покровском. Генштаб ВСУ подтвердил проникновение россиян в Покровск, но опроверг окружение.

В свою очередь Зеленский назвал ложью слова главы Кремля.

Детальнее о ситуации в Покровске мы писали в отдельном материале.