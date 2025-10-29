Сейчас город Покровск в Донецкой области является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще остались позиции ВСУ, но севернее в населенный пункт уже просочились российские военные.

Об этом сообщает украинский военный ресурс Deep State.

"Ситуация в городе остается сложной, потому что враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на данный момент Силы обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери", - сказано в публикации канала.

Также он сообщил, что ВСУ сбили дроном российский флаг, который военные из РФ установили утром на стеле у въезда в Покровск.

По данным канала, флаг был уничтожен через час после водружения.

Ранее мы сообщали, что российские войска в Покровске перерезали дорогу на Павлоград.

Война в Украине идет 1344-й день. Мы следим за последними новостями среды, 29 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным военного телеграм-канала Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте паблика, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске россияне находятся на грани закрепления в промзоне, которая является ключевым районом города.

