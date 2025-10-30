В четверг, 30 октября, в Украине идет 1345-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 30 октября
9.24 Ночью были атакованы теплоэлектростанции в разных регионах Украины, подтверждает ДТЭК.
Серьезно повреждено оборудование. Это третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.
8.40 В Николаевской области после ночного обстрела обесточена железная дорога, и задерживается ряд дальних поездов.
8.37 Уже во всех регионах Украины введены отключения света, сообщает "Укрэнерго".
Они будут применяться с 8 до 19 часов для двух очередей потребителей.
8.34 Удар по Добротворской ТЭС во Львовской области подтвердил депутат горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, повреждена критическая инфраструктура, на месте возник пожар.
8.30 В Бурштыне Ивано-Франковской области, где утром был длительный налет дронов, пропали вода и отопление, пишут местные паблики.
8.29 Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
Причина - массовая ракетно-дроновая атака на энергетику, заявили в компании.
8.15 В Киеве ввели графики подачи света вместо экстренных отключений, вызванных атакой по ТЭС.
8.11 В Запорожье после ночного удара разрушено здание общежития.
Пострадали четыре человека, но под завалами могут быть люди, которых ищут.
7.46 Россия сегодня атаковала четыре украинские теплоэлектростанции - Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.
Об этом сообщают украинские паблики.
7.42 В Бурштыне Ивано-Франковской области массовые взрывы, которые не утихают уже порядка 40 минут.
7.41 Минэнерго заявило об ударах по энергетике, которые идут в этот момент.
7.39 Из-за массированного обстрела этой ночью ввели экстренные отключения света в Киеве и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ДТЭК.
Также сообщают об отключениях власти многих других регионов.