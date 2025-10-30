В четверг, 30 октября, в Украине идет 1345-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 30 октября

9.24 Ночью были атакованы теплоэлектростанции в разных регионах Украины, подтверждает ДТЭК.

Серьезно повреждено оборудование. Это третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

8.40 В Николаевской области после ночного обстрела обесточена железная дорога, и задерживается ряд дальних поездов.

8.37 Уже во всех регионах Украины введены отключения света, сообщает "Укрэнерго".

Они будут применяться с 8 до 19 часов для двух очередей потребителей.

8.34 Удар по Добротворской ТЭС во Львовской области подтвердил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, повреждена критическая инфраструктура, на месте возник пожар.

8.30 В Бурштыне Ивано-Франковской области, где утром был длительный налет дронов, пропали вода и отопление, пишут местные паблики.

8.29 Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Причина - массовая ракетно-дроновая атака на энергетику, заявили в компании.

8.15 В Киеве ввели графики подачи света вместо экстренных отключений, вызванных атакой по ТЭС.

8.11 В Запорожье после ночного удара разрушено здание общежития.

Пострадали четыре человека, но под завалами могут быть люди, которых ищут.

7.46 Россия сегодня атаковала четыре украинские теплоэлектростанции - Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Об этом сообщают украинские паблики.

7.42 В Бурштыне Ивано-Франковской области массовые взрывы, которые не утихают уже порядка 40 минут.

7.41 Минэнерго заявило об ударах по энергетике, которые идут в этот момент.

7.39 Из-за массированного обстрела этой ночью ввели экстренные отключения света в Киеве и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ДТЭК.

Также сообщают об отключениях власти многих других регионов.