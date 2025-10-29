Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Покровске и Купянске, где после захода войск РФ начались уличные бои.

Об этом было сказано в вечернем обращении президента Украины.

"Наиболее сложно сейчас на покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства. Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции", – сказал верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский опроверг слова Путина об окружении ВСУ в Купянске и Покровске.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте обозревателя, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске противник в ближайшее время может в промзоне, что является ключевым районом для обороны города.

