На покровском направлении Донецкой области отряды РФ зашли на окраины Мирнограда – идут уличные бои.

Об этом заявил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, карту боевых действий публикует телеграм-канал Deep State.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашёл на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения", – сообщил военный.

При этом Шаповал отметил, что отдельные виды вооружения стало сложно использовать в условиях городской застройки.

Также сегодня стало известно, что отряды войск РФ зашли в город Константиновку.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной, публикуя карту боевых действий.

"На этом участке фронта ситуация обострилась, бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки. Противник смог продвинуться и частично закрепился у трамвайного депо, пытаясь удержать плацдарм для дальнейших действий в городских кварталах", – пишет военный.

По словам Мучного, Сантуриновка и близлежащие улицы "постепенно превращаются в серую зону, обе стороны несут потери, контроль меняется несколько раз в сутки".

"Наши бойцы пробуют стабилизировать линию, однако враг тоже подтягивает резервы, поэтому ситуация пока неустойчива", – добавляет Мучной.

На карте военного обозревателя Deep State Константиновка полностью находится под контролем ВСУ.

Ранее военный сообщил о закреплении россиян в промзоне Покровска.

Война в Украине продолжается 1343-й день. Последние новости вторника, 28 октября 2025 года, публикуются у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги понедельника, 27 октября. По поступающей информации, в районе Покровска Донецкой области складывается тяжёлая ситуация. Как показывает карта Deep State, вокруг города расширилась серая зона, принявшая форму клешни. Противник вплотную приблизился к ключевой дороге, по которой снабжаются Покровск и Мирноград. Кроме того, россияне относительно быстро продвигаются на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.