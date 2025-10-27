Анализируем итоги 1342-го дня войны в Украине.

Окружен ли Покровск

Вчера Путин заявил об окружении Покровска, а его генералы - что в городе и его окрестностях блокировано более пяти тысяч украинских военных.

Украинский Генштаб не подтвердил окружения, хотя и признал российское присутствие в Покровске. Зеленский позже назвал слова Путина "ложью" - но не лично, а в интерпретации телеведущей Аллы Мазур, которая сослалась на разговор с президентом.

Сам же Зеленский тему с окружением в своем вечернем обращении не упомянул, но признал, что ситуация вокруг Покровска сложная, а также впервые подтвердил, что россияне вошли в город.

Что происходит в Покровске на данный момент?

Cудя по карте украинского военного паблика Deep State, в последние дни вокруг Покровска расширилась "серая зона". Она выдвинулась к северо-западу от города с одной стороны и к северу с другой (район Красного Лимана и Родинского). Между обеими "клешнями" расстояние менее шести километров.

Причем "клешни" к северо-западу от Покровска подходят вплотную к ключевой дороге, по которой снабжается и Покровск, и Мирноград. Некоторые российские паблики писали, что буквально в течение суток эта дорога была уже перекрыта.

Сегодня эту информацию также озвучил украинский военный эксперт Константин Машовец. По его данным, россияне сумели продвинуться в промзону западной части города и закрепиться вдоль железной дороги, фактически замкнув фланг наступающих группировок. Это, по мнению Машовца, наиболее опасный участок, реально чреватый окружением Покровска при развитии успеха российских войск на этом направлении.

УП со ссылкой на украинских военных пишет, что на западной окраине Покровска россияне накопили силы и двинулись на Гришино, с захватом которого окружение будет фактически реализовано.

"По состоянию на конец октября Покровск и Мирноград находятся в дроновом окружении противника. И каждый день приближаются к тому, чтобы оказаться в реальном", - пишет УП.

Севернее Покровска - на другой "клешне" - россияне продвинулись в районе Красного Лимана. По данным Deep State, там "серая зона", но другие украинские источники говорят, что в Красном Лимане уже полноценный российский контроль. Эксперт Машовец также сообщает, что на том же участке небольшим российским группам удалось закрепиться в южной части Родинского. Украинские военные сообщают, что есть также продвижение РФ в восточной части этого города. При этом ВСУ опровергают информацию, что этот населенный пункт перешел под контроль россиян.

ВСУ при этом активно атакуют севернее Родинского - на Добропольском выступе, где россиян выбили из ряда населенных пунктов. В теории это может сказаться на северном фланге российского наступления на Покровск, хотя пока этого не происходит и ситуация там меняется не в пользу ВСУ.

К востоку от Покровска усиливается российское наступление на Мирноград. Россияне заявляют о захвате там села Проминь, а немецкий военный обозреватель Юлиан Репке - о потере Украиной Новоэкономического и Николаевки (ничего этого Киев не подтверждал). Также российские и ряд украинских военных пабликов пишут и о боях в самом Мирнограде в районе шахты 5/6.

Отметим, что логистика Мирнограда "подвешена" на Покровск, и ситуация там ухудшается следом за тем, как россияне продвигаются в Покровске.

То есть положение Покровска и Мирнограда сейчас действительно очень опасное. Если "серая зона" вокруг Покровска (согласно довольно консервативным оценкам DeepState) превратится в устойчивый контроль РФ, то такой коридор будет насквозь простреливаться и контролироваться дронами, что может вызвать крупные потери как при снабжении, так и при выводе украинских сил - причем, не только из Покровска, но также из соседнего Мирнограда и обширного "мешка" южнее.

Российские паблики утверждают, что наиболее боеспособная часть украинских сил из Покровска уже выведена, но украинские источники пишут обратное - что в город завели спецназ ГУР, поскольку ситуация с обороной стала критической.

В самом городе, пишет Машовец, ВСУ уверенно контролируют лишь северную часть города - территорию севернее железнодорожной станции, хотя и ее россияне плотно заминировали сбросами с воздуха. В центре города и районе Собачовка идут бои, и сейчас сложно понять, какая там у кого зона контроля, пишет эксперт.

По его словам, в Покровске россияне не ведут классических штурмов, а применяют тактику "скрытого проникновения" малыми пехотными группами по 5–10 человек, накапливаясь и атакуя лишь там, где это выгодно. Это делает структуру обороны ВСУ хаотичной и затрудняет украинским подразделениям выявление проникших групп.

Косвенно сложность ситуации в Покровске обстановки подтвердил и главком Сырский, который позавчера провел совещание с командирами, воюющими на Покровском направлении. Среди прочего главком потребовал от них не врать в докладах наверх.

"В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней недопустимость искажения и сокрытия информации о реальной ситуации в докладах. Нечестность имеет слишком высокую цену — жизни наших воинов", - заявил Сырский.

Это предупреждение от главкома довольно показательно - обычно, комментируя положение на других направлениях, он не упоминал о лжи командиров.

Подводя итог - Покровск, если не окружен полностью, то явно находится на грани этого. Называются две основных причины такого положения дел.

Во-первых, по данным украинских военных, российские FPV, как накануне в Курской области, захватили господство в небе и фактически перерезали украинскую логистику. Покровск оказался в полном дроновом окружении.

Вторая причина - недостаток личного состава и разреженные боевые порядки ВСУ, через которые россияне смогли проникнуть не только в город, но и по флангам в попытке замкнуть окружение.

Выйти в тыл Гуляйполю

Тем временем россияне относительно быстро (по меркам этой войны) наступают на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Российское минобороны заявило сегодня о захвате сразу трех сел за пределами Донбасса: Егоровки в Днепропетровской области, а также Новониколаевки и Привольного в Запорожской. Все три деревни находятся на правом берегу реки Янчул, которую россияне уже перешли во многих местах.

Украинский боец "Мучной" пишет, что в Егоровке еще идут бои, но только за северную часть села - остальную территорию контролирует РФ. "Украинские бойцы удерживают позиции, но ситуация остаётся тяжёлой: враг постепенно подтягивает силы и может полностью занять этот рубеж в ближайшее время", - пишет он.

Также, по его информации, "мясорубка" идет в соседнем Вишневом, которое "держится на пределе и может вскоре перейти под контроль противника".

По селам южнее в Запорожской области украинский боец "Мучной" подтверждает закрепление россиян в Новониколаевке и взятие Привольного. Военный корреспондент Bild Юлиан Репке также считает, что они захвачены.

"Ситуация для украинских войск в Запорожской области стремительно ухудшается: российские войска в течение последних 24 часов захватили Новониколаевку, Павловку Привольное. Успеновка вот-вот падет, что открывает путь к Гуляйполю с севера", - написал Репке.

Указанные запорожские села находятся в целом на том же участке фронта по реке Янчул. И, если подтвердится их потеря, то, по сути, ВСУ будут вытеснены с левого берега этой реки на участке от Егоровки (район Покровского Днепропетровской области) до района Гуляйполя.

Также от Егоровки остается чуть больше четырех километров до трассы из Покровского на Гуляйполе, которая, похоже, переходит под плотный огневой контроль РФ.

"Обстановка на этом участке резко обострилась, фронт начал заметно проседать. Противник действует агрессивно, не останавливается и не делает пауз, постоянно наращивая давление по всей линии. То, что ещё несколько дней назад казалось нестойким, теперь переходит в потерю опорных пунктов", - пишет "Мучной.

Российские военные паблики, как и немецкий журналист выше, полагают, что цель этого настуления - выход в северный тыл Гуляйполя, а в перспективе - укрепрайона ВСУ в Орехове.

О том, что именно такой может быть цель у РФ при наступлении на днепропетровско-запорожском направлении (динамика на карте ниже), "Страна" уже писала - поскольку основные укрепления ВСУ здесь были сосредоточены к югу от указанных городов.

Секретные карты ГШУ

Касаемо фронта на участке от Покровска до Гуляйполя сегодня разразился скандал.

Новый командующий штурмовых войск Валентин Манько опубликовал в своих соцсетях военные карты с линией фронта. Они охватывают самый напряжённый участок фронта, где активнее всего наступают российские войска - от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

В военных пабликах уже отметили, что карта Манько сильно отличается от того, что дает украинский ресурс Deep State. На некоторых участках разница до 9 км - фронт на карте DS зашел далеко за линию того, что указано у Манько.

После скандала с засветкой карт, Манько решил прокомментировать это, опубликовав в хорошем разрешении ещё более крупную карту и дописал: "тем, кому совсем хочется рассмотреть".

Deep State подтвердил, что Манько действительно опубликовал секретную карту из системы ситуационной осведомлённости Delta.

То, что на карте командующего ВСУ контролируют больше территорий, чем по версии военного паблика, может быть "сознательным искажением информации".

"Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил обороны, которые часто обозначаются формально, для "бумажного" удержания населённого пункта. В большинстве случаев приказ об отходе с таких позиций не дают — либо дают, когда уже слишком поздно", - пишет DS.

Военный с позывным "Мучной" заявил, что карта Манько "люто хромает" и предложил показать ему реальное положение дел (на карте ниже).

Путин, Трамп и "Буревестник"

Путин в воскресенье заявил о завершении испытания ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке.

Начальник Генштаба армии РФ Герасимов сказал, что испытания "Буревестника" прошли 21 октября. По его утверждению, ракета способна преодолеть любую ПРО. По словам Герасимова, "Буревестник" находился в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км.

Разведка Норвегии позже подтвердила, что Россия на прошлой неделе запустила "Буревестник" с архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Агентство Reuters опубликовало характеристики "Буревестника". По его данным, это ракета с новым типом силовой установки, которая позволяет ей лететь гораздо дальше и дольше, чем ранее позволяли турбореактивные и турбовентиляторные двигатели.

"9М730 "Буревестник" — это низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная не только нести ядерную боеголовку, но и оснащенная ядерной энергетической установкой. В НАТО она обозначается как SSC-X-9 Skyfall. Силовая установка даёт возможность ракете находиться в воздухе длительное время перед поражением цели. Некоммерческая организация по вопросам безопасности Nuclear Threat Initiative (США) заявила, что "Буревестник" потенциально может оставаться в воздухе несколько дней", - пишет Reuters.

В отчёте организации 2019 года сообщалось: "в ходе операции “Буревестник” будет нести ядерную боеголовку (или боеголовки), облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и рельеф местности, а затем сбрасывать боеголовку(и) в труднопредсказуемом месте (или местах)".

Тема этой ракеты вызвала резонанс в западных СМИ. New York Times написала, что "Буревестник" сможет обойти американскую систему ПВО "Золотой купол", о разработке которой заявлял Трамп

"Это маленький летающий Чернобыль. Это плохое развитие событий. Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями", - заявил Джеффри Льюис, эксперт по ядерному нераспространению из Миддлбери-колледжа.

Некоторые эксперты считают, что заявление о "Буревестнике" следует рассматривать не столько в контексте войны в Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить СНВ-III, последний оставшийся договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Его срок действия истекает в феврале. Продление на один год поможет Кремлю сосредоточить свои ресурсы на войне в Украине, избежав дорогостоящего наращивания развернутого оружия, предполагает NYT.

Эксперты видят в испытаниях "Буревестника тревожное событие для глобальной безопасности и "гонку вооружений".

Также издание считает, что испытание ракеты стало "резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом".



В российских пабликах идут свои трактовки этого события. По их версии, если "Орешник" (ракета средней дальности) стал "предупреждением" европейским странам, то "Буревестник" - "предупреждение" уже непосредственно американцам. Намек на готовность к эскалации, при наступлении определенных событий. Например – передачи Украине "Томагавков".

Впрочем, пока с "Томагавками" история поставлена на паузу. И главный удар США по России наносит в энергетической сфере, вводя санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, а также побуждая другие страны отказаться от закупки энергоносителей из РФ. Трамп уже заявил, что будет на эту тему говорить на предстоящей встрече с Си Цзиньпином (к ней мы еще вернемся ниже).

Россия, правда, постоянно находит способы как санкции обходить, но все равно тенденция для нее опасная. Так как, хотя США подчеркивают, что новые санкции против нефтегазового сектора РФ вводятся лишь в качестве "меры принуждения к миру" и будут отменены в случае согласия Кремля на прекращение огня, все больше признаков того, что вопрос стоит куда шире и речь идет о системной стратегии Вашингтона по выдавливанию с мирового рынка российских нефти и газа с целью замещения их доли энергоносителями из США и союзных им стран.

Европа, например, уже заявила, что откажется от российского газа и нефти, даже если война в Украине закончится. Да и восстановить свои позиции на рынке других стран даже в случае отмены санкции России может быть непросто, если к тому времени туда зайдут по долгосрочным контрактам американские или ближневосточные поставщики.

Поэтому тема по санкциям против российских энергоносителей, если они будут ужесточаться, а их последствия для РФ расширяться, имеет эскалационный потенциал для отношений между США и Россией не меньший, а то и больший, чем поставки "Томагавков". Не исключено, что в том числе и на это намекал Путин, рассказывая о "Буревестнике".

Впрочем, Трамп назвал такие заявления российского президента "неуместными".

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка - лучшая в мире - прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка - нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет", - сказал президент США во время своего азиатского турне, о котором мы расскажем ниже.

Чего ждать от встречи Трампа и Си

На этой неделе в Южной Корее должны встретиться президент США Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. Это будет их первая личная встреча с момента инаугурации Трампа на его второй срок.

К ней приковано всеобщее внимание в мире, так как от ее результатов, как считается, будет зависеть дальнейшее развитие отношений Китая и США, что прямо повлияет на глобальные экономические и геополитические процессы.

Много прогнозов и о том, что встреча может резко изменить и расклады по войне Украине. Собственно, об этом уже сказал и сам Трамп, заявив, что намерен призвать Си Цзиньпина отказаться от покупки российских энергоносителей, чтоб оказать давление на Путина и побудить его согласиться на прекращение огня по линии фронта.

Более того, вчера Трамп сказал, что Индия уже отказалась от закупок российской нефти, а Китай их сильно сократил. Ряд источников СМИ подтверждают, что обе страны могли взять паузу в закупках российской нефти. Другие это опровергают. Но даже если пауза и взята, то это, не исключено, временное явление – для переоформления потоков российской нефти на неподсанкционных поставщиков. Как это уже не раз бывало в прошлом после введения очередных санкций.

Но вернемся к Китаю. Пекин и ранее постоянно назывался экспертами ключевым игроком, способным повлиять на ход войны. Но каким именно образом - на этот счет существует две противоположные точки зрения.



Первая гласит, что Китай может оказать влияние на Россию с целью побудить ее к уступкам по войне в Украине. Так как экономическая зависимость РФ от Китая велика.

Вторая же исходит из того, что Китаю продолжение войны в Украине выгодно, так как чем дольше идет война, тем больше Россия отдаляется от Запада и сильнее привязывается к Китаю. В рамках этой версии рождаются и совсем уж экзотические теории вроде заявлений Рютте летом этого года о том, что Китай, если захочет атаковать Тайвань, может попросить Россию напасть на Европу, чтоб отвлечь силы НАТО.

Где правда?

Начнем с последней версии – о том, что продолжение войны в Украине выгодно Китаю. Она, очевидно, не имеет отношение к действительности.

Любые выгоды, которые, теоретически, может приобрести Китай за счет сближения с ним России и увеличения доли на ее рынке, с лихвой перекрываются потенциальными проблемами с его основными рынками сбыта – ЕС, США и с союзными им странами азиатско-Тихоокеанского региона.

Более того, санкции, введенные из-за войны против России, сильно мешают развитию российско-китайской торговли, так как Пекин вынужден учитывать эти ограничения и ему приходится тратить усилия на их обход. И хотя все эти проблемы пока не являются сколько-нибудь критичными для экономики Китая, вряд ли Пекин отказался бы от того, чтоб они исчезли.

Кроме того, что самое важное, война в Украине привела к резкому сближению США и Европы, кардинально затруднив осуществление главного геополитического проекта Пекина – отрыв ЕС от США. И чем дольше идет война в Украине, и чем больше разговоров о грядущей большой войне в Европе, тем это сближение все теснее.

Прямая выгода Китая от продолжения войны только одна – резкий рост продаж дронов и комплектующих к ним как в Украину, так и в Россию, так как БПЛА сейчас – главное оружие войны и почти все они делаются из китайских деталей. Но в общих объемах китайского экспорта это не такие уж значительные цифры.

Исходя из всего сказанного выше, Китай, в целом, заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине на любых условиях кроме разгрома и поражения России (в последнем случае политика Москвы, скорее всего, будет определяться полностью Западом, чего Китаю, понятное дело, не надо).

А так как остановка войны по линии фронта разгромом РФ не является, а станет формально ее военной победой (фиксация захвата части территории Украины), то такой вариант Пекин также устраивает. Тем более, что именно он и содержался в мирной инициативой Пекина, объявленной еще в феврале 2023 года (и тогда, к слову, против нее выступил Киев и Запад, а Россия, наоборот, поддержала).

Возможно, вариант, при котором итогом войны станет изменение курса Украины с прозападного на пророссийско-прокитайский для Пекина был бы ещё выгоднее. Но его перспектива пока туманна и выглядит, как минимум, не близкой. А скорейшее окончание войны возможно только в виде прекращения огня по линии фронта.

Но означает ли это, что Китай будет как-то давить на Россию с целью побудить Кремль на него согласиться (чего и добивается Трамп)?

Исключать в нынешние времена ничего нельзя. Риск для России, что Китай, а также другие страны "глобального юга", ради сохранения и нормализации торгово-экономических отношений с Западом, решат подключиться к изоляции РФ, с 2022 года всегда был одним из основных. Однако, до сих пор он не реализовался. И на то были свои причины.

Во-первых, как оказалось, у Запада не так уж много столь сильных рычагов воздействия на Китай, чтоб побудить его к действиям против РФ из-за войны в Украине. Поэтому, хоть Китай и заинтересован в скорейшем окончании войны, однако этот вопрос для него в контексте отношений с США и с Россией сам по себе пока не столь важен, чтоб идти ради его решения на резкие шаги.

Во-вторых, сценарий, когда Китай подключается к давлению на РФ с целью принуждения ее к неким действиям по Украине, был бы более реален в случае, если б Китай и США слились в некоем стратегическом альянсе, договорившись между собой по всем глобальным вопросам.

Однако такой ситуации пока не наблюдается и близко. Особенно после того, как к власти в США пришел Трамп, команда которого настроена жестко антикитайски, и противостояние между двумя крупнейшими державами мира приобретает экзистенциальный характер.

Поэтому ни о каких стратегических договоренностях США и Китая сейчас вообще не идет речь. Пекин на переговорах решает исключительно тактические задачи – не допустить резкого обвала отношений двух стран, чтоб выиграть время для постепенного снижения зависимости от США по технологиям и рынку сбыта.

Но в стратегии Китая эта зависимость должна, так или иначе, стремиться к нулю в рамках подготовки к противостоянию с Америкой. И в этом противостоянии для Китая важен "крепкий тыл" в лице России. Главная уязвимость КНР – зависимость от критического импорта (энергоносители и прочее сырье, продовольствие). Сейчас большая его часть поставляется в Китай морем. В случае обострения отношений, США могут попытаться при помощи своего военно-морского флота заблокировать внешнюю торговлю КНР. Однако, если Пекин будет иметь гарантии поставок всего необходимого сухопутным путем из РФ, то морская блокада не станет для него катастрофой.

Поэтому разменивать вопросы отношений с "тылом" в стратегическом противостоянии с США на какие-либо тактические договоренности с Вашингтоном (скорее всего, временные) Пекин вряд ли готов. Тем более, у него есть и другие аргументы для дискуссии с Трампом, помимо вопроса энергоносителей из РФ. Например – редкоземельные металлы.

Впрочем, также маловероятно, что и Трамп, учитывая экзистенциальный характер противостояния США с Китаем, будет готов идти на какие-либо огромные уступки Пекину ради снижения им закупок российских энергоносителей.

Для КНР есть ещё и имиджево-геополитический момент.

В нынешней ситуации любые шаги Китая в том направлении, которое от него требует Трамп (закупать меньше российской нефти, давить другим способом на Путина) будут выглядеть как подчинение Пекина приказам Вашингтона (хотя Китай до того постоянно говорил, что никто ему не может указывать, с кем торговать, а с кем нет). И это может стать болезненным ударом для отношений КНР со всеми остальными потенциальными союзниками в мире. Так как Пекин покажет себя "несамостоятельной геополитической единицей" и государством с ограниченным суверенитетом, которое вынуждено отказываться от торговли с другими странами из-за требований США. Более того, подобные меры затем американцы смогут использовать и против самих китайцев, принуждая другие страны под угрозой санкций отказываться от импорта продукции из КНР.

Наконец, даже если допустить вариант, что по каким-то причинам Китай все ж таки решит сократить или вообще прекратить закупки российских нефти и газа, то это никак не гарантирует, что Путин примет условия и война остановится по линии фронта. Зато возникает риск, что Москва пойдет на резкую эскалацию, вплоть до ядерной войны в качестве "последнего аргумента", что Китаю точно не нужно. А намеки на такую возможность из РФ идут постоянно. В том числе и сегодняшнее заявление Путина по завершившимся испытаниям ракеты "Буревестник".

Если подытожить – вероятность того, что Китай согласится подключиться к давлению Трампа на Россию после запланированной встречи в Южной Корее может быть и не равняется нулю, но невелика. По крайней мере на данный момент.

Некие краткосрочные меры по ограничению закупок у РФ (что уже бывало переодически и ранее) возможны, но не более того. Да и то лишь при условии, что Трамп пойдет на значительные уступки Пекину по другим вопросам, что далеко не факт.

Пекин, как писалось выше, действительно хочет скорейшего окончания войны, но не хочет, чтоб это выглядело как однозначная победа Трампа, который "всех, включая Пекин, прогнул и заставил играть по своим правилам". Поэтому Китай, возможно, выдвинет встречные предложения по условиям завершения войны, отчасти, не исключено, совпадающие с требованиями Путина.

Либо второй вариант – Пекин возьмет паузу, а затем выступит со своей собственной инициативой по прекращению огня по линии фронта, которую Путин может принять. Особенно, если к тому времени его армия сможет достаточно далеко продвинуться в Донецкой области и в других регионах Украины.

Параллельно Пекин может начать свою игру и с Киевом – предлагая ему гарантии того, что Россия никогда больше не нападет, а также обещая инвестиции на восстановление страны в размере кратно большие, чем может себе позволить переживающая финансовый кризис Европа. Шансы на успех этой игры кажутся, на первый взгляд, сейчас мизерными, с учетом огромной зависимости Киева от поддержки Запада в условиях войны.

Однако, стоит отметить, что в определенной части политических кругов (в том числе и близких к власти) уже некоторое время распространяется теория, что единственная страна, которая может дать гарантии того, что РФ более на Украину не нападет – это Китай, имеющий огромное влияние на Москву. Кроме того, украинская элита всегда тяготела к многовекторности. И если вторым вектором, балансирующим влияние Запада, более не может быть Россия, то им, теоретически, может стать Китай.

Подобные идеи витали в Киеве и до вторжения. И, при определенных обстоятельствах, к ним ещё могут вернуться.

Впрочем, пока все это теоретически выкладки. Ставки в предстоящих переговорах Трампа и Си очень велики. Однозначно можно сказать, что вопросы по Украине и Россия на них также будут занимать не последнее место. По крайней мере, их будет ставить Трамп. И ответ на эти вопросы Си действительно во-многом определит дальнейшее развитие ситуации.

Согласие Китая на ограничение или прекращение закупок энергоносителей из РФ может ухудшить экономическую ситуацию в России, а также дать старт новым американским санкциям для усиления эффекта давления. Цель этого - побудить Путина к остановке войны по линии фронта, но как писалось выше, может дать обратный эффект - резкую эскалацию вплоть до ядерной со стороны Москвы.

Отказ Си открывает перед Трампом четыре сценария.

Первый - начать давить на Китай, что может резко ухудшить отношения между двумя странами, сорвать торговую сделку, а также спровоцировать ещё большее сближение Москвы и Пекина (в том числе и в военной сфере).

Второй - Китай не трогать, но продолжать расширять санкции и прочее давление против РФ, что, при сохранении экономических связей между Россией и Китаем, критического воздействия на способность россиян продолжать войну не окажет.

Третий - не делать вообще ничего, постепенно отходя от темы войны в Украине, не давя более ни на Путина, ни на Зеленского, ни на Китай.

Четвертый - давить на Зеленского, чтобы тот согласился на условия Путина.

Эти условия озвучил во время визита в США спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. По его словам, это формат гарантий безопасности Киеву, территории Украины с русскоязычным населением (вероятно идет речь о передачи всей территории Донецкой области России) и нейтральный статус Украины.

"Есть всего несколько элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия сказала: да, она открыта к предоставлению Украине гарантий безопасности. Есть и территориальный вопрос — в тех районах, где живёт русское население, которое подвергалось нападениям со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. И, наконец, вопрос нейтрального статуса Украины, который важен для безопасности России", - сказал Дмитриев в эфире Fox News.

Судя по всему, эти вопросы Россия хочет решить, прежде чем даст свое согласие на остановку огня в Украине. Трамп же настаивает, что сперва нужно остановить огонь, а затем обсуждать остальные вопросы. Однако Россия, судя темпам ее продвижения на фронте, не намерена соглашаться на остановку своего наступления, ничего не получив взамен (и как этого требуют Украина и европейцы).