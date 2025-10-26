Украинский военный Дмитрий Демшин описал фазы жизни в украинском городе по мере приближения к нему линии фронта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Первая фаза - когда фронт приближается на расстояние 50-70 километров до города.

Тогда в город заезжают тыловые подразделения, жизнь в городе начинает бить ключем, резко увеличивается прибыль бизнеса и его активность.

"Это период расцвета экономики города, столько денег в большинстве случаев (если это не Харьков), эти города не видели никогда. Хозяйственные магазины, магазины автозапчастей, СТО, продуктовые, кафе, пиццерии, суши-бары, парикмахерские, отделения Новой Почты – все они будут появляться как грибы после дождя. Если в городе нет большого ритейла, то параллельно будут расти цены, почти на все, если есть АТБ или Варус, то цены будут держаться, но только до момента, когда фронт не подойдет ближе, где-то на расстояние 35-40 км", - говорит Демшин.

Фаза вторая - фронт подошел на расстояние 35-40 км.

На этой фазе тыловые подразделения отойдут дальше в тыл, а на их место придут уже боевые.

"Вместе с тыловиками уедет и ритейл, и весь рынок останется местным. Вот тогда все действительно охр@невают с заработков. Чувак, владелец двух небольших магазов в прифронтовых деревнях, за три месяца пересел из Geely MK, на TLC 100, правда он продукты в магазины с РЭБом возил, но в его случае это скорее о предпоследней стадии. Боевые подразделения по прибытию сразу начнут налаживать свой быт, а так как большинство из них заселятся в руины, то затраты на приведение их в жилое состояние будут космические, в крупные строительные магазины товар будут завозить фурами, по несколько раз в неделю.

Конечно, по городу будет прилетать, в основном по промзоне, и по лесам и посадкам вокруг города, правда иногда будут прилеты и по самому городу, но это не очень повлияет на местных", - пишет Демшин.

На этой фазе также растет и коррупция, так как из-за притока денег в бюджет местная власть начинает пилить деньги, которые тратятся на новую дорожную разметку, клумбы, ремонт разрушенных школ, в которые никто не ходит и т.д.

Фаза третья - фронт подходит на 15-20 километров к городу.

Там становится опасно жить, количество прилетов кратно увеличивается, а FPV-дроны часто появляются на улицах.

"Жители почти все уезжают. Из местных тут остаются только несколько сот пенсионеров, несколько сот ждунов и несколько сот сумасшедших, которые считают, что им некуда ехать. Военных становится меньше, потому что они отодвинули свои базы на километров 10. Со временем исчезают последние островки цивилизации вроде магазинов", - пишет военный.

Фаза четвертая - до линии фронта остается 5-10 км.

"Город постепенно уничтожается ударами КАБов, РСЗО, ракет и артиллерии. Оставшихся жителей вывозят волонтеры или полиция", - пишет военный.

Фаза пятая - в город проникают группы россиян, начинаются уличные бои.

"Со временем в город проникают группы противника и пытаются найти укрытие. И тогда начинается наша очередь сносить все уцелевшие дома и сараи, погреба и подвалы. Иногда фронт в условиях города сдвигается по несколько раз то в одну, то в другую сторону, прибавляя разрушений", - пишет военный.

Фаза шестая - ВСУ уходят из города, он переходит под контроль россиян.

"В руинах города противник пытается создать логистический центр для накопления личного состава и ресурсов для дальнейших штурмов. И тогда уже мы сносим город КАБами, артой, РСЗО и ракетами", - рассказывает Демшин.

Фаза седьмая - фронт за несколько месяцев-полгода откатывается дальше и город становится относительно безопасной зоной.

Но в нем к тому времени уже нет пригодных для жилья домов, нет инфраструктуры, нет дорог, электричества, водо- и газоснабжения.

"Единственное что можно делать в этих городах, это собирать металлолом, но это очень рискованное занятие, потому что внезапно этот лом может взорваться прямо в руках, и хорошо как только руки оторвет, а может и полквартала вокруг", - говорит Демшин.

Напомним, украинский боец с позывным "Мучной" писал, что в Покровске обстановка продолжает усложняться, "мы постепенно теряем контроль над несколькими районами".

