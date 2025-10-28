Во вторник, 28 октября, в Украине идет 1343-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 28 октября

12:40 ВСУ снова продвинулись на Добропольском выступе, сообщает Deep State. Таким образом, на сегодня его почти полностью удалось ликвидировать за исключением позиций россиян в районе Шахово.

В свою очередь армия РФ продвинулась к юго-востоку от Купянска, а также под Покровском.

12:37 В Украине из-за атаки дрона ранен репортёр немецкой газеты Die Welt, сообщает Bild.

Шеф-репортёр Ибрагим Набер делал репортаж у линии фронта, сопровождая украинское подразделение ПВО. В открытом поле "Ланцет" атаковал стоящий рядом военный автомобиль. Один солдат погиб, другой тяжело ранен.

Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван ранены.

12:26 Служба внешней разведки России утверждает, что Франция готовится отправить в Украину до 2 тыс. своих солдат и офицеров, которые уже проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.

Заявлено, что костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

Украина и Франция этого не подтверждали.

Ранее западные страны неоднократно заявляли, что не намерены отправлять свои войска в Украину до окончания боевых действий.

12:10 Ночью армия РФ снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, сообщает "Нафтогаз".

10:39 Зеленский подтвердил переброску подкрепления в Покровск, о чем заявляло ГУР.

"Возле Покровска наращиваем группировку. Город – главная цель РФ на сегодня", - сказал президент.

По его словам, в разных районах города фиксируют около 200 российских военных, их уничтожают.

10:17 Украина готова к перемирию только по линии фронта, заявил Зеленский.

"Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства. Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - сказал президент.

10:04 В Раде обсуждают арест счетов, имущества и другие наказания для ушедших в самоволку военных, сообщил нардеп Руслан Горбенко.

"Чтобы в будущем такого не было, нужно точно внедрять законодательные изменения в отношении наказания. Какие это идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (сейчас это 5-10 лет тюрьмы - Ред.) Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде есть сторонники "партии СОЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", - заявил Горбенко.

09:27 ТЦК начнут выписывать больше повесток в случае объединения "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей, заявил нардеп из "Слуги народа" Руслан Горбенко.

"Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, особенно по регистрации ПИН (персональный идентификационный номер - Ред.) Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база. Проблема другая: найти этих людей. Кто-то уехал за границу, кто-то забронирован или почему-то получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию стоит разбирать индивидуально. А мобилизация как шла, так и будет идти. Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК, а это стоит делать благодаря демобилизованным", - сказал Горбенко.

08:19 Россияне находятся на грани закрепления в ключевом районе Покровска - промзоне, пишет украинский боец с позывным Мучной.

По его словам, "контролируемых нами участков становится всё меньше".

"Если противник закрепится в этом секторе, это будет настоящий п@здец. И сейчас мы уже стоим на грани такого сценария... Любое проседание там может обернуться катастрофой", - сообщает военный.

Он также спорит с теми, кто утверждает, что ситуацию в городе контролируют ВСУ.

"Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной, - заявил Мучной.

08:11 На Белгородском водохранилище после ударов ВСУ объявили чрезвычайную ситуацию, пишет ТАСС.

"Поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные спуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. В результате повреждений уровень воды в водохранилище снизился на один метр", - заявили агентству чиновники.

Сейчас ведутся работы по засыпке подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного затвора.

07:58 В течение ночи Россию атаковали дроны, сообщает Минобороны РФ. По его данным, ПВО перехватила и уничтожила 17 БПЛА в трех областях: Калужской, Брянской и Московской.