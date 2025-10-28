В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14161 о создании реестра дропов (передающих счета посторонним за вознаграждение), который давно продвигал Нацбанк.

Согласно этому документу, в "черный список" будут вносить украинских физлиц, физлиц-предпринимателей и юрлиц, а также иностранных граждан и иностранные компании.

Новый реестр будет называться "Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля". Как и анонсировалось ранее, создаст его НБУ и он же будет его администрировать. Вносить же туда обычных украинцев, предпринимателей и компании будут платежные организации. То есть не только банки, но также финансовые компании, которые проводят платежи разным способом — в том числе при помощи платежных терминалов, которых в Украине десятки тысяч, а также почтовые организации — Укрпочта, Новая почта, Meest и пр.

Информация о каждом фигуранте реестра будет сохраняться в течение 3 лет с момента последней записи, то есть с момента последнего нарушения. Проверять физлиц в реестре будут:

перед открытием счета/проведением наличного платежа,

при входе в мобильное приложение с нового устройства,

при смене данных пользователя,

при смене торговцем своего платежного кода,

при проведении текущего платежного мониторинга - то есть в любой момент.

Согласно законопроекту, людям, оказавшемся в этом черном списке, не запретят пользоваться банковскими услугами полностью, но ограничат их:

введут лимиты на проведение платежей;

ограничат количество платежей;

ограничат количество счетов и электронных кошельков в одной организации (банке, финансовой компании).

Точный срок действия всех этих табу в законопроекте не указан (будет определяться НБУ), но говорится, что он не может превысить 24 месяцев с момента последней записи в реестре. В документе говорится, что, если наказанные пользователи будут соблюдать все новые запреты, счета им закрывать не должны.

Каким точно будет максимальное количество счетов, карточек, платежей и их предельные суммы для фигурантов реестра, в законе не указывается. В нем только говорится, что их будет устанавливать НБУ своими постановлениями. Законопроектом №14161 очень сильно расширяются права и возможности Нацбанка.

Еще один важный момент — критерии, то есть за что именно люди и представители бизнеса будут попадать в новый реестр и поражаться в финансовых правах - также позже будут утверждены Нацбанком. В законопроекте их нет.

В пояснительной записке говорится, что при помощи этого "черного списка" НБУ будет бороться с дропами и мискодингом (когда бизнес принимает платежи по неправильным платежным кодам, чтобы минимизировать налогообложение и не покупать дополнительных лицензий, таких как игорная, например). Но неясно главное — на каком основании людей будут называть дропами.

В самом законопроекте №14161 ни разу не употребляется ни слово "дроп", ни слово "мискодинг", и не дается определение этим понятиям. Хотя в банках на практике уже называют дропами не только тех, кто отдает свои карты в пользование посторонним лицам за вознаграждение, а любых нарушителей правил финансового мониторинга. Например, получил человек непонятный перевод от товарища или торгует на рынке, получая оплаты на карты (незаконная предпринимательская деятельность), и его уже называют дропом.

Зато в законопроекте впервые четко выписали, что использование третьими лицами чужих счетов/карт — "запрещено", если такое право пользования не было оформлено нотариально (пользование счетом по доверенности). Но не указывается, как конкретно это будет наказываться.

Также документ предполагает, что люди и организации могут попадать в новый реестр по ошибке. Потому НБУ обещает предоставить им право проверять свое внесение в этот "черный список", но процедура расписана не четко. При этом не предусмотрено ответственности для тех финучреждений, которые допустили эту ошибку, а также самому НБУ, если тот своевременно не исключил ошибочно наказанное лицо из реестра.

