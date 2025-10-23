Национальный банк принял решение сохранить свою учетную ставку на старом уровне в 15,5% годовых.

Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный, сославшись на все еще высокие инфляционные ожидания в Украине.

"Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности, связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились. В таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции к цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия. Инфляция снижается, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а ожидания не демонстрируют признаки устойчивого улучшения", - сказал Пышный.

По итогам сентября инфляция была зафиксирована на уровне 11,9% в годовом исчислении.

Глава Нацбанка сообщил об улучшении инфляционного прогноза по итогам 2025 года с 9,7% до 9,2%. Но при этом ухудшил прогноз роста ВВП с 2,1% до 1,9%, объяснив это непростой ситуацией в энергетике.

"В ІІІ квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября. Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов к концу года поддержит дальнейшее восстановление. Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы будут существенно ограничивать деловую активность", — заметил Пышный.

Он добавил, что война остается ключевой проблемой украинской экономики, но отметил усиление следующих рисков:

Возникновение дополнительных бюджетных расходов на поддержание обороноспособности и восстановление. Недостаточность и/или неритмичность внешнего финансирования в последующие годы. Углубление негативных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда, прежде всего из-за сохранения высоких рисков безопасности.

"Кроме того, актуальным остается риск менее благоприятных внешних условий и повышенной волатильности (волатильность - финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо - Ред.) на глобальных товарных и финансовых рынках на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации", - сказал Пышный.

Напомним, в июне НБУ тоже сохранил учетную ставку, отметив риски для Украины из-за недостаточности международного финансирования.

