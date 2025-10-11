Национальный банк официально подтвердил право каждого банка Украины устанавливать для физлиц свои собственные лимиты на выдачу наличных со счета при его принудительном закрытии за нарушение правила финансового мониторинга. В том числе в размере 30 тыс. грн.

Эту позицию НБУ расписал в своем письме №14-0005/77/674 от 9 октября 2025 года, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Документальное подтверждение получила информация "Страны" о том, что НБУ поощряет новые ограничения и лимиты, на собственное усмотрение вводимые украинскими банками.

Письмо регулятора было направлено в ответ на жалобу клиента "Райффайзен Банка", которому это финучреждение отказалось выдавать с принудительно закрытого счета наличными свыше 30 тыс. грн, несмотря на отсутствие соответствующего лимита в каком-либо постановлении НБУ.

НБУ в ответе полностью стал на сторону "Райффайзен Банка", который в одностороннем порядке установил для физлиц лимит в 30 тыс. грн на получение наличных со счета при принудительном закрытии счета, которое банк проводит после блокировки счета, если, по его мнению, нарушаются правила финансового мониторинга. Сами правила и принципы блокировок счетов в "Райффайзен Банке" не уточняют, также клиентов заранее не уведомляют о лимите в 30 тыс. грн, люди узнают о нем по факту применения.

В своем письме Национальный банк признал, что в его постановлении №65 от 19 мая 2020 года, касающимся финансового мониторинга, не предусмотрены лимиты на снятие наличности в таких ситуациях. Но в нем зафиксировано право человека получить средства наличными в кассе либо безналичным переводом, без указания ограничений. При этом в документе НБУ указывается, что в "Райффайзен Банке" такое наличное ограничение есть и составляет 30 тыс. грн. А главное - финучреждение имеет право его устанавливать, поскольку внесло такой пункт в договор с физлицом.

Поэтому нацбанковское управление по защите прав потребителей не собирается вмешиваться в ситуацию.

"Все вопросы, связанные с обслуживанием в банке, должны решаться клиентом непосредственно с обслуживающим банков, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и условий договора, заключенного между клиентом и банком. В случае несогласия с действиями банка законодательство Украины определяет порядок решения споров, а также оспаривания действий должностных лиц банка, закрепляет право лиц на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав и интересов", - говорится в письме Нацбанка.

Большинство клиентских соглашений банков имеют форму открытой оферты. То есть подписывать человек может одно, а после банкиры имеют право в любой момент вносить односторонние правки в этот документ, никак не согласовывая это с клиентом. Многие украинские банки, и "Райффайзен Банк" в том числе, не уведомляют пользователей, что меняли/корректировали условия обслуживания, лимиты, тарифы и прочее. Так что у людей небогатый выбор: либо ежедневно отслеживать изменения банковских договоров на сайтах и расторгать их при несогласии, либо следить за информацией в отзывах клиентов и СМИ. Оставляя на счетах для подстраховки не более 30 тыс. грн, которые позволяется получить наличными.

В отдельном материале мы писали, что украинские банки постепенно внедряют для физических лиц собственные лимиты снятия наличных при принудительном закрытии счета за нарушение правил финансового мониторинга.

Напомним, безналичный перевод средств при принудительном закрытии банковского счёта может привести к новым блокировкам в других банках.