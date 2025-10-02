С 1 октября в Украине заработали новые правила банковских переводов, предполагающие открытие данных отправителей во время проведения платежей всех видов.

Это и стандартные перечисления в режиме p2p, то есть привычные переводы между физлицами по номеру карты, и IBAN-переводы по номеру счета, и платежи с участием юрлиц (от коммуналки до оплат учебы или других товаров/услуг). На все это распространяются новые платежные правила, которые сейчас активно обсуждают финансовые учреждения и их клиенты.

Главный принцип платежей в новом виде - это их тотальная открытость. То есть банки показывают друг другу информацию о клиентах, отправляющих деньги любым способом. Произошел полный отказ от анонимности при проведении перечислений.

Что это значит на практике:

1. Полный отказ анонимности в переводах. Теперь всегда устанавливается имя отправила средств - ФИО будет указано в платежке или мобильном приложении, получатель его увидит. То есть больше не будет историй, когда человек при p2p-перечислении или IBAN-переводе не будет знать, кто именно отправил деньги, как это было прежде при транзакциях между разными банками. Когда клиент monobank видел только то, что средства поступили из Приватбанка. А вот от какого именно клиента (человека/компании), было неизвестно.

2. Финансовый мониторинг банков мгновенно видит всех отправителей/получателей денег, даже если это не их клиент. Что деньги отправил именно Иванов И.И, а получил их Петров П.П, а дальше перечислил их Федорову Ф.Ф. Перечисление может пройти через череду разных банков, и финмониторинг каждого из них будет знать, от кого персонально отправлялись/получались средства. Сможет мгновенно проследить всю цепочку проводок. Раньше это также можно было физически установить, что время от времени и делали, но только для этого банки должны были направлять друг другу соответствующие запросы и ждать (день-другой) ответов на них. Теперь же запросы будут не нужны - все данные в открытом виде будут прилагаться к каждой денежной проводке. Неважно, какого размера — на 10 грн или на 100 тыс. грн. Все данные будут открыты.

3. Как финансовый мониторинг разных банков будет использовать открытые данные по чужим клиентам - неизвестно. Могут накопить базы данных, и остается надеется, что никаких злоупотреблений не будет. Финмониторинг остается одним из наиболее закрытых видов деятельности у банков.

4. Правоохранительные или налоговые органы смогут мгновенно получать все данные по цепочкам переводов по решению суда. Эта информация была и ранее, но ее сбор мог занимать много времени, а теперь будет оперативно выгружаться после получения соответствующего запроса с судебным решением.

"Можно провести аналогию с людьми, которые ранее ходили по улицам одетыми и даже в пальто, а теперь их раздели догола. Все на виду", - сказал "Стране" один из банкиров.