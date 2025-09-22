Владимир Зеленский подписал указы о вступлении в силу новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попал бывший хозяин обанкротившегося "Дельта банка" 52-летний Николай Лагун, проживающий в Австрии.

Указы были опубликованы на сайте Офиса президента 20 сентября.

В отношении Лагуна открыто несколько уголовных производств, в частности, о выводе из банка 897 миллионов гривен, присвоении еще более 250 миллионов, сокрытии 153,5 миллиона гривен иностранного дохода и неуплате с них налогов.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. На тот момент это был четвертый по размеру активов банк в Украине. Процедура ликвидации банка по-прежнему не завершена.

Лагуна отправляли под домашний арест, но он вышел под личное обязательство.

Почему Лагун попал под санкции

На финансовом рынке обсуждают три основные причины введения санкций СНБО в отношении Лагуна. Ключевая версия - стремление быстрее взыскать имущество и долги в Украине в обход затяжных судебных процедур.

Еще в 2019 году Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск против Лагуна на 20 млрд грн, и его имущество в Украине было арестовано. Общий ущерб государству и вкладчикам оценивался в 50 млрд грн. Но в 2022 году, в начале полномасштабной войны, Лагун смог выехать в столицу Австрии Вену. А в 2023-м инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, чтобы избежать обязательств по выплатам, признав только 7 млрд грн задолженности, в том числе перед Ощадбанком в размере 5,5 млрд грн, "Укрэксимбанком" - в 1,4 млрд грн, Минюстом Украины в 298 млн грн и другими кредиторами. Уже из Вены по видеосвязи он участвовал в судебных заседаниях по другим делам, одно из которых в августе 2025 года он проиграл в Лондонском суде международного арбитража (The London Court of International Arbitration, LCIA). На кону были 100 млн долл., которые требовали компании группы "Фокстрот".

То есть, согласно главной версии, введение санкций против Лагуна - это попытка ускорить взыскание с него и связанных с ним лиц активов в Украине. Юристы отмечают, что взыскать любые активы в доход государства в рамках конфискации после включения санкций быстрее и проще, чем с помощью отдельных судебных исков, поданных в отношении Лагуна. И не исключено, что включение экс-банкира в санкционные списки было пролоббировано теми, кто положил глаз на связанные с ним активы.

Также, возможно, у украинских властей есть расчет на то, что подсанкционный статус банкира серьезно осложнит и сведет к минимуму помощь, которую Лагуну оказывают в Украине его партнеры и знакомые. Речь идет о переоформлении бизнеса на третьих лиц и регулярное получение доходов с него.

Стоит отметить, что в последние месяцы против Лагуна ведется кампания в украинских СМИ. В публикациях утверждалось, что у него есть активы в аннексированном Крыму, а сам он получил российский паспорт и имеет контакт с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Впрочем, внятных доказательств этих утверждений нет. Но само по себе появление подобных публикаций могло быть артподготовкой, чтобы дать формальное основание для введения против Лагуна санкций.

Как мы писали, в санкционных списках также значатся следующие граждане:

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заявлявший, что намерен получить российское гражданство ради будущего своих детей и хочет спасти их "от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе";



глава российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина;



первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть;



глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, приговоренная в Молдове к 7 годам тюрьмы.

