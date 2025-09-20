Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции Шарля де Голля.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте президента.

В санкционный список также внесены глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый замминистра внутренних дел России Андрей Кикоть.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Гуцул была арестована в Молдове по делу о финансировании предвыборной кампании.

Ранее Пьер де Голль заявил, что намерен получить российское гражданство ради будущего своих детей. По его словам, "мы сможем передать им важные для нас ценности. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе".

Напомним, недавно Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с военной и энергетической поддержкой России.

Перед этим Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае. Ограничения были применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусских).

