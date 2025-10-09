В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14093 о переименовании в Украине разменной монеты "копейки" в "шаги", объясняя это кампанией по десоветизации.

Изменение это долго лоббировал председатель Нацбанка Андрей Пышный, но официальными инициаторами проекта закона стали пятеро народных депутатов во главе с председателем парламента Русланом Стефанчуком.

Однако инициативу активно критикуют на финансовом рынке, называя откровенным популизмом и непродуктивным расходованием госсредств.

Из-за роста инфляции и снижения покупательской способности нацвалюты финансисты призывают в принципе отказаться от разменных монет, округлив цены до одной гривны.

На текущий момент формально разменных монет осталось только две: номиналом 10 и 50 копеек. Однако с 1 октября Нацбанк начал изымать из денежного обращения 10 копеек и остановил их чеканку, хотя на 1 января 2025 года их доля в денежном обороте составляла 27,8%. На практике это значит, что банки и торговые сети еще принимают эту монету от людей, но после сдачи ее в НБУ, регулятор не выпускает ее на рынок. Происходит аккумуляция 10 копеек, которые видимо будут перерабатываться или утилизироваться.

Де-факто в рабочем состоянии осталась только одна разменная монета - 50 копеек, за которую нельзя ничего купить, и доля которой в денежном обороте стала совсем незначительной. Это видно из отчета самого Нацбанка: если на 10 копеек, которые уже начали изымать на 1 января 2025 года приходилось 27,8% монет (4,1 млрд штук), то на 50 копеек - лишь 9,1% (1,4 млрд штук).

"Учитывая порядок цен, валютных курсов и прочее логичным является ликвидация самого "института" мелких монет. И неважно их название. Их просто не должно существовать.

Еще несколько лет назад предлагал ликвидировать копейки. Смысла в них нет. И в этом на практике убеждают все пользователи наличных расчетов. Но их обращение создает кучу проблем. В кассах банков, торговых структурах любого размера, бухгалтерских структур и т.п. - это проблема учета, инкассирования, хранения и т.д. Содержательной составляющей, стоимостной полезности и т.п. эти монеты не имеют", - например, написал в своих соцсетях экс-министр финансов Игорь Уманский.

Одновременно эксперты опровергают утверждение НБУ о том, что смена названия разменной монеты не выльется в дополнительные расходы для самого регулятора и банковской системы.

"Расходы на переименование розничной монеты для государства Украина, несомненно, будут, и они уже происходят, причем еще до согласия Верховной Рады. Громкие массовые мероприятия, PR-мероприятия, выставки, публикации в СМИ - все это стоит денег. Будущие затраты, без которых переименование невозможно: изменение настройки программного обеспечения, в т.ч. в государственных банках и компаниях (а это прямые расходы немалого государственного сектора), обеспечение банков новыми учебно-полиграфическими материалами с признаками средств защиты новой монеты, расходы на разъяснительные меры для населения и так далее", - перечислил в Фейсбуке экс-член совета Нацбанка Виталий Шапран.

Эксперты сходятся во мнении, что единственную разменную монету в 50 копеек сохраняют в денежном обороте только под пиар-кампанию Нацбанка о десоветизации и "шагах".

При том, что на ключевом направлении для НБУ - по сдерживанию инфляции - дела идут не очень хорошо. Даже после ухудшения регулятором своего прогноза по инфляции с 8,7% до 9,7% на 2025 год реальная ситуация все еще находится далеко от его исполнения: по итогам сентября-2025 Госстат зафиксировал годовую инфляцию в размере 11,9%.